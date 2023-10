Udine. Rubano in casa, poi vedono i poliziotti e scappano: uno picchia l'agente e viene fermato, l'altro riesce a fuggire

UDINE - Erano entrati in un'abitazione per rubare ma sono stati scoperti "sul più bello".

Alla vista degli agenti, cercando di fuggire, uno dei due ha fatto prima cadere a terra uno dei poliziotti e ha poi ingaggiato una colluttazione con un altro, causandogli escoriazioni alle braccia e una forte distorsione alla caviglia destra (refertata con 20 giorni di prognosi). Il poliziotto è infatti caduto dopo aver scavalcato una recinzione per bloccare il fuggitivo.

L'uomo, fermato grazie all'arrivo di rinforzi, è stato trovato in possesso di due fermagli d'oro, parte di una collana di perle custodita all'interno della casa. Si tratta di un cittadino georgiano, di 33 anni: è stato arrestato per rapina impropria, sorpreso in flagranza. Il Gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Continuano intanto le ricerche del secondo probabile ladro - come sosteneva il testimone che ha lanciato l'allarme - che potrebbe essere scappato approfittando dell'oscurità.