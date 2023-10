Ladro nella Cooperativa a Castelfranco. Raffica di furti in casa a Tarzo e Mogliano

CASTELFRANCO VENETO - L'onda di furti che in queste settimane sta interessando la provincia della Marca ha coinvolto anche la città di Castelfranco Veneto, dove nella notte tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre un 57enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato ai danni di una cooperativa di via Castellana. Il malvivente è stato sorpreso mentre era intento a rubare gasolio da un veicolo parcheggiato nel piazzale dell'azienda.

Come accertato dai carabinieri, il fermato non solo aveva scassinato due porte per entrare nella struttura, ma prima di rubare il gasolio si era impossessato di un tavolo e quattro panche, già caricate sul proprio veicolo parcheggiato poco distante. Bloccato dai militari dell'Arma, il 57enne arrestato è accusato di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. La refurtiva è stata restituita al proprietario, sequestrati invece gli indumenti per il travisamento e arnesi da scasso, posseduti dal ladro. L'arrestato è stato accompagnato in caserma e trattenuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Altri colpi nella notte

Nella notte sono stati registrati furti in tre abitazioni della zona di Tarzo, due nel territorio di Mogliano Veneto, dove sono stati sottratti denaro e alcuni monili per un valore di qualche migliaio di euro.