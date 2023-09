Tre scippi in cinque giorni: agli arresti domiciliari un 24enne italiano. Sequestrata la bici con cui colpiva e si dileguava

CONEGLIANO - Nel mirino dello scippatore quasi sempre loro, donne anziane, magari fragili che, colte alla sprovvista, non erano in grado di reagire. È stato rintracciato e posto agli arresti domiciliari un giovane di 24 anni, accusato di aver commesso diversi furti e provicato lesioni ai danni delle malcapitate.

L'ultimo colpo è del 13 settembre scorso nei confronti di una donna di 77 anni. La vittima era da poco uscita da un negzio di via San Giuseppe per dirigersi verso il cimitero, dove la attendeva il marito. Mentre percorreva la via pedonale il ladro le si è avvicinato strappandole la borsetta di dosso. Uno scippo rapido e violento, che ha provocato all'anziana una lesione al braccio e alla mano, con prognosi di venti giorni.

Per mettere a segno i furti, il malvivente era solito ricorrere alla bicicletta, che è stata sequestrata. Così aveva agito lo scorso 11 settembre, sottraendo la borsa a una 86enne che stava uscendo dal supermercato. L'anziana stava trascinando il carrello della spesa, sopra al quale aveva lasciato la borsa. In una frazione di secondi il ladro ha afferrato la borsetta contenente denaro ed effetti personali, raggiungendo poi la bicicletta con la quale si era avvicinato al negozio di alimentari. Il 24enne sarebbe responsabile anche di un terzo furto, sempre ai danni di un'anziana, avvenuto lo scorso 9 settembre, quando la 71enne stava passeggiando in sella alla sua bicicletta. Lo scippatore è stato identificato tramite la visione dei video delle telecamere di sorveglianza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che sono riusciti a ricondurre i tre reati a un unico presunto autore, le vittime scelte, signore sole, preferibilmente anziane, denoterebbero la spregiudicatezza e una capacità criminale preoccupante da parte del ladro, ora posto agli arresti domiciliari.