COLLE UMBERTO - Furti a raffica in tutto il comune. Svaligiate venerdì in tarda sera due abitazioni a San Martino. Ma altre incursioni vengono vengono segnalate in via Trento e zona Campion. Il raid è partito da Col San Martino dove i proprietari hanno presentato denuncia contro ignoti. Qui i malviventi hanno trafugato una cassaforte e rubato gioielli. Si sono introdotti in una casa di via Ragazzi del 99, laterale di via Bottecchia, intorno alle 23 di venerdì, quando il buio ha permesso loro di agire senza essere notati. Hanno colpito in modo mirato. La famiglia era fuori casa quando sono entrati nella abitazione approfittando di una finestra lasciata aperta. E una volta dentro hanno scassinato la cassaforte, rubando degli oggetti preziosi. Di guardia solamente un cane di piccola taglia. L'incursione nell'abitazione sembra ben studiata: hanno aspettato che in casa non ci fosse nessuno sapendo di colpire una zona non videosorvegliata.

SENZA TELECAMERE

Non ci sono infatti videocamera nella stradina sterrata, come non ce ne sono nella principale via Bottecchia che collega la frazione di San Martino al comune di Colle Umberto. Ma gli stessi vicini della vittima hanno segnalato la presenza di alcune persone sospette nei giorni precedenti. «Non vedevamo furti in questa via da sette anni commentano i residenti ma ora siamo preoccupati - Ci sono tanti cani in questo quartiere che abbaiano spesso quindi non ci facciamo più caso». Una volta rientrato, il proprietario ha chiamato immediatamente il 112. Al momento della segnalazione i carabinieri però erano alle prese con altri furti nella stessa zona. In via Bottecchia, infatti, intorno alla medesima ora di venerdì, è stata forzata la porta d'ingresso di un'abitazione, e rubati gioielli e altri preziosi. La denuncia del raid sui social, ha fatto nascere nuove testimonianze sempre venerdì sera. Segnalata ai carabinieri da un residente la presenza di tre individui sospetti che nel buio entravano nel giardino della casa accanto, momentaneamente chiusa, in zona bar Campion. Tre erano anche i sospettati dei furti avvenuti il weekend scorso a Gaiarine, dove erano state colpite una decina di abitazioni. I ladri sono poi risaliti e si sono introdotti in alcune abitazione in via Trento incuranti di allarmi e delle stesse famiglie all'interno delle case. Mentre attorno alle 4 sono stati sentiti rumori in via D. Weisz. «Purtroppo, i furti sono soliti verso fine estate, con l'imbrunire e il cambio dell'ora - interviene il sindaco Sebastiano Coletti - È importante fare rete tra i vicini di casa per potersi aiutare a vicenda e segnalare alle forze dell'ordine ogni sospetto».