Ladro tenta il colpo in una casa di Col San Martino ma il proprietario rientra all'improvviso e mentre scappa perde il portafoglio

COL SAN MARTINO (TREVISO) - Ladro tenta il colpo in una casa, il proprietario lo "interrompe" e lui nella fuga perde il portafoglio. Un malintenzionato maldestro quello che ha tentato di portare a termine assieme ad un complice un furto ad una "casera" di Col San Martino nella serata di Ferragosto, 15 agosto 2023. Il ladro è entrato dalla porta d'ingresso forzandola. E fin qui tutto come da programma. Ma una volta dentro, il proprietario è tornato a casa e li ha sorpresi. Così il ladro che era dentro si è dato alla fuga. Qualcosa però è andato storto e mentre se la dava a gambe ha perso il portafogli con tanto di documenti. Così, i Carabinieri intervenuti, sono riusciti a risalire alla sua identità: un 20enne del padovano che è stato denunciato per tentato furto in un'abitazione.