Scende dell’auto per aprire il basculante del garage di casa ma viene aggredito alle spalle da un malvivente armato di punteruolo: uno, due, tre colpi alla schiena, fino a strappargli la maglietta mentre viene sbattuto con la testa contro il portone. Vittima dell’aggressione un 22enne di Motta di Livenza, Andrea Strapazzon, picchiato probabilmente da un ladro sentitosi scoperto prima di un tentato furto nell’abitazione. Il bandito è subito fuggito. <WC1>Il papà<WC> di Andrea,<WC1> Dino<WC>,<WC1> è <WC>uno <WC1>storico dipendente comunale, conosciuto da tutti<WC> a Motta di Livenza<WC1>. Lo zio Valter<WC>, invece,<WC1> è stato assessore comunale e presidente della Scuola materna di Lorenzaga, nonchè colonna dell’associazione Carabinieri, proprio come il fratello.<WC>



Il 22enne, la sera tra sabato e domenica, verso mezzanotte, stava rientrando a casa in via Riva Livenza e, poco prima dell’agguato, aveva persino visto suo padre alla finestra. Ormai era arrivato. Dopo aver imboccato il vialetto di casa era sceso dalla macchina con le chiavi del garage. Stava per inserire la chiave nella serratura quando è stato raggiunto da un pugno alla schiena, <WC1>seguito da un secondo <WC>e poi da un terzo manrovescio, che lo hanno fatto cadere a terra. Il bandito<WC1>, con un punteruolo, gli <WC>ha poi strappato<WC1> da cima a fondo la maglietta nera che indossava, procurandogli anche delle escoriazioni appena sopra la cintura e all’avambraccio sinistro. <WC>È a quel punto che il padre di Andrea si rende conto che qualcosa sta succedendo in giardino, ma quando scende il malvivente ha già tagliato la corda.<WC1> «<WC>Ero appena sceso dall’auto <WC1>e mi trovavo di fronte al basculante con le chiavi in mano<WC> - racconta Andrea Strapazzon -<WC1>. Non ho fatto a tempo di inserirle nella serratura che ho sentito un violentissimo colpo alla schiena, all’altezza delle reni. <WC>Non ho potuto nemmeno girarmi per capire cose stesse accadendo che ne ho sentito un secondo, sempre sullo stesso punto, e poi un terzo, finchè ho sbattuto la testa sul basculante<WC1>». <WC>«<WC1>A quel punto ho visto qualcosa passarmi davanti agli occhi<WC> - continua il ragazzo -<WC1> e ho notato che la persona dietro di me aveva una specie di punteruolo, forse un cacciavite<WC>,<WC1> ma non saprei dirlo con precisione. Ad ogni modo mi ha strappato centralmente la maglietta nera che indossav<WC>o<WC1> in quel momento, dall’alto verso in basso. Poi mi ha colpito all’altezza del ventre, un po’ a sinistra dell’ombelico. Ho subito altri tagli come all’avambraccio sinistro. La persona, che non ho visto e che non ha mai parlato, poi è scappata a piedi verso i campi. Non ho visto se aveva complici, in quel momento in zona era tutto buio. Saranno passati solo pochi secondi, in quel momento è arrivato mio papà che mi ha aiutato». <WC>



<WC1>«Abbiamo chiamato il 112 e i <WC>c<WC1>arabinieri ci hanno detto cosa fare. I miei genitori mi hanno portato poi al pronto soccorso di Oderzo<WC>,<WC1> dove sono stato<WC> immediatamente<WC1> visitato. Nella notte sono stato dimesso con delle ferite da aggressione e una prognosi di cinque giorni». Ferite a parte, <WC>resta lo choc, la paura, e poi lo sgomento per non aver capito fino in fondo cosa sia davvero successo. <WC1>«Sì perché l’episodio è avvenuto a casa, dopo aver superato il cancello e aver visto mio padre dalla finestra della cucina<WC>. Ma cosa voleva quella persona? Chi era?<WC1> Ero arrivato a casa solo pochi minuti prima» racconta<WC> anche <WC1>papà Dino. «Avevo acceso la televisione della cucina e con la coda dell’occhio ho visto entrare dal cancello l’auto di mio figlio; pochi secondi dopo ho sentito un tonfo e lui che chiamava. Siamo corsi fuori e lo abbiamo visto a terra». <WC>La pista è quella di un f<WC1>urto con il ladro scoperto proprio all’ultimo<WC>.<WC1> «Abbiamo segnalato <WC>quanto accaduto<WC1> ai <WC>c<WC1>arabinieri e poi anche ai<WC> nostri <WC1>vicini<WC>, per metterli in guardia<WC1>. <WC>L<WC1>a zona di via Riva Livenza in questo tratto è <WC>molto <WC1>buia. Come residenti più volte abbiamo chiesto di far proseguire la rete di illuminazione pubblica all’inizio della strada almeno fino alla salita dell’argine. Speriamo si possa fare presto». Ieri mattina Andrea e i familiari hanno<WC> presentato formale denuncia <WC1>alla stazione dei <WC>c<WC1>arabinieri di Motta di Livenza. <WC>



© RIPRODUZIONE RISERVATA