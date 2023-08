PAESE (TREVISO) - La banda dei droni ha lasciato il segno profondo. E ora l’allerta è ai massimi livelli. A Paese si moltiplicano le segnalazioni di apparecchi volanti dotati di telecamera. Anche via social. L’ultimo è stato avvistato nella zona di via Istria, poco distante da via della Resistenza. Nella mente di tutti c’è ancora il colpo messo a segno una settimana fa in una villetta proprio lungo via della Resistenza. Qui i ladri prima avevano usato proprio un drone per sincerarsi che i proprietari non fossero a casa e poi avevano assaltato l’abitazione sfondando la porta a colpi di piccone, per poi fuggire con un bottino di 25mila euro.



IL FENOMENO

I droni ormai sono relativamente diffusi. Possono essere usati ad esempio per controllare i tetti. Quindi va subito specificato che vederne uno non significa assistere per forza alla preparazione di un furto. Anche perchè con la diffusione che c’è, ormai, di questi apparecchi, quasi sempre utilizzati da dilettanti e semplici amatori, ci sarebbe da lanciare decine di allarmi in tutta la provincia a tutte le ore del giorno. Non è così, ovviamente. Fatto sta che la paura fa da amplificatore.



PIOGGIA DI SEGNALAZIONI

« Un drone ha percorso tutta via Istria a un’altezza di cento metri – è la segnalazione che un cittadino ha affidato ai social – dopo un controllo ben accurato, se n’è andato. Ho fatto un giro in auto, ma non sono riuscito a vedere chi lo pilotava » . Sugli stessi social non mancano le reazioni. C’è chi sostiene che è quanto mai opportuno segnalare ogni tipo di movimento sospetto. Compresi quelli dei droni. Così come chi invita alla calma, sottolineando che purtroppo nella Marca vengono messi a segno diversi furti, e l’utilizzo del drone rappresenta di fatto solo un passo in più a livello tecnologico. Quel che è certo è che ora i cittadini temono che la minaccia possa arrivare anche dal cielo.