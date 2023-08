Ladri alla sagra dell'Assunta di San Cipriano, portati via mille euro e un avvitatore. La rabbia degli organizzatori

RONCADE (TREVISO) - Furto alla sagra dell'Assunta, ladri forzano la porta e rubano mille euro dalle casse. La notte scorsa, 12 agosto, nella frazione di San Cipriano di Roncade in via Ugo Foscolo, ignoti si sono introdotti nello stand enogastronomico della festa di paese entrando nello stabile forzando la porta d'ingresso secondaria utilizzando un piede di porco. Una volta dentro, i malviventi sono risuciti a portare via circa mille euro in contanti dalle casse e un trapano avvitatore.

I Carabinieri intervenuti questa mattina, 13 agosto, hanno rinvenuto il piede di poco nel giardino adiacente alla parrocchia. Le indagini per identificare i ladri sono in corso.

Il rammarico degli organizzatori della sagra che hanno scritto un post sul profilo social della sagra: «Questa mattina avremmo voluto offrire la trippa a tutta la comunità di San Cipriano purtroppo però ci vediamo costretti ad aiutare le forze dell'ordine nei rilievi per il furto subito questa notte alle strutture parrocchiali. L'amarezza da parte dei volontari è tanta ma non ci lasciamo abbattere e vi aspettiamo questa sera per continuare la festa della comunità».