Lazise, le ladre tentano il colpo nella villetta, ma il vicino è un carabiniere che dà subito l'allarme

LAZISE (VERONA) - Hanno tentato un furto a Lazise (Verona) nell'abitazione accanto a quella di un carabiniere, che in quel momento era a casa, libero dal servizio, e ha dato l'allarme. Le due donne serbe, di 23 e 21, sono state così arrestate dai militari di Peschiera del Garda (Verona) dopo aver sequestrato loro due grossi cacciaviti, utilizzati come arnesi di scasso.

Il fatto è avvenuto sabato 30 settembre, quando i militari della Stazione di Lazise sono intervenuti in località Vallesana di quel Comune, a seguito di una segnalazione di un tentativo di furto in abitazione da parte di un militare fuori servizio della Compagnia di Caprino Veronese. Il militare, nello specifico, attratto dall’allarme sonoro di una villetta vicina alla propria abitazione, ha notato due donne che stavano scavalcando la recinzione della villetta per darsi alla fuga. Una volta giunti sul posto, i militari della Stazione di Lazise, con la collaborazione del militare fuori servizio, sono riusciti ad immobilizzare le due donne. Le due, una volta perquisite, sono state trovate in possesso di due cacciaviti di grosse dimensioni, utilizzati come attrezzi per lo scasso, che sono stati sottoposti a sequestro. Le due sono state arrestate in flagranza di reato per tentato furto in abitazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Al termine delle formalità di rito, entrambe sono state portate in carcere in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata del 2 ottobre.