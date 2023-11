Ora nel mirino dei ladri finiscono anche supermercati e ristoranti

UDINE - Non solo aziende ma anche supermercati e ristoranti nel mirino dei ladri nelle ultime giornate in Friuli.

Lunedì sera la Polizia è intervenuta al supermercato Panorama di viale Palmanova a Udine dove, poco prima, un carabiniere fuori servizio era riuscito a individuare due presunti ladri in azione. Uno dei due un 49enne originario del Marocco è stato poi bloccato e denunciato a piede libero per l'ipotesi di furto aggravato in concorso. L'altro uomo è riuscito ad allontanarsi. I due, stando alla prima ricostruzione, avrebbero preso diversi prodotti dagli scaffali dell'ipermercato e li avrebbero poi nascosti in un trolley. A notarli nella loro azione, un militare che presta servizio a Cividale e che si trovava casualmente negli spazi commerciali. Ha bloccato uno dei due uomini, mentre una delle cassiere ha provveduto a chiamare il 112. A Remanzacco invece furto negli uffici dell'azienda Elleti. Secondo quanto emerso i malviventi si sono introdotti forzando una porta finestra sul retro, in un arco di tempo tra le 12 di domenica 26 novembre e le 7 del mattino seguente quando il furto è stato scoperto. Il bottino che i ladri sono riusciti a sottrarre consiste in 5 mila euro in contanti, 12 assegni, tre token fisici, i dispositivi bancari di sicurezza costituiti da un display e da vari pulsanti che producono codici numerici monouso che il cliente utilizza sul proprio internet banking, e anche una tessera bancomat con cui i malviventi sono riusciti a prelevare da uno sportello Atm di Martignacco altri 250 euro. I danni sono ancora in corso di quantificazione e sarebbero in parte coperti dall'assicurazione. Sui fatti indagano i carabinieri. Furto infine nella notte tra sabato 26 e domenica 27 novembre a Martignacco. I ladri sono riusciti a entrare nel ristorante al Podere, sfondando una finestra della cucina con un piede di porco tagliando poi la zanzariera. Al piano di sopra, ignari di tutto, dormivano i due proprietari del noto locale che si trova in via Spilimbergo. Il bottino sottratto dai malviventi è di un totale di oltre mille euro. L'incasso della serata era di 300 euro in contanti, cui si aggiungono le monetine conservate in una scatola, per un valore tra i 700 e gli 800 euro. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri di Martignacco.



INCIDENTE SUL LAVORO

Ferito ad un braccio, mentre stava operando con un macchinario in un impianto di produzione di asfalto che sorge nel territorio comunale di Martignacco e fa capo all'azienda tolmezzina "Spiga". L'operaio è stato assistito ieri mattina dal personale del 118, nel sito produttivo localizzato in via Maù. La dinamica non è ancora stata chiarita ed è al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto assieme ai vigili del fuoco. L'uomo è stato portato a Udine in codice giallo, stabile.



POSTALE

Numeri telefonici della Polizia Postale Friuli Venezia Giulia sono stati utilizzati da falsi operatori per compiere truffe. Nelle ultime settimane, sono pervenute numerose segnalazioni di cittadini contattati da numeri telefonici apparentemente provenienti dagli Uffici della Postale. I truffatori utilizzano dei centralini Voip di servizi spesso ubicati all'estero, con i quali possono "clonare" i numeri di telefono che appaiono sul display degli smartphone quali "chiamate in entrata", o si avvalgono di servizi di invio sms personalizzati. La truffa ha inizio con un primo contatto telefonico. Falsi operatori del servizio di sicurezza di Poste Italiane informano così l'interlocutore di connessioni anomale sul proprio conto, invitandolo a cliccare su un link che apre pagine "clone" nelle quali inserire i codici di accesso e dispositivi del conto. I truffatori ricontattano la vittima utilizzando il numero degli Uffici della Polizia Postale e paventano un attacco informatico al conto della vittima da "sventare". Il malcapitato effettua un bonifico o un postagiro del proprio capitale verso un conto definito "sicuro" dai truffatori, con la promessa di riottenere l'ammontare di denaro il giorno successivo.