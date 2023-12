MONTEBELLUNA - Scardinano il portoncino di casa, in via Tocchetto a Montebelluna e, una volta all’interno, mettono tutto a soqquadro nella speranza di arraffare un bottino degno di quel nome. Invece, non trovano nulla di valore e decidono quindi di bivaccare nell’abitazione chiusa da tempo in quanto il proprietario, Siro Merlo, 94 anni compiuti due giorni fa, è in casa di riposo da tre anni. Dopo aver aperto cassetti, armadi, perfino scatole, borse e valigie e aver gettato vestiti, lenzuola, indumenti alla rinfusa per terra, sul tavolo e sui letti, si accontentano di prendere bottiglie di liquore trovate nella credenza del salotto insieme a una scatola di cioccolatini. Portano il buffet nella camera matrimoniale, situata al primo piano della vecchia abitazione e si addormentano dopo aver bevuto e mangiato i dolciumi. Non prima di aver fumato un intero pacchetto di sigarette.

LA SCOPERTA

Il furto è stato scoperto venerdì mattina dai parenti. A spiegare com’è andata Daniele Pincin, consigliere comunale di Montebelluna: «I ladri hanno preso di mira la casa di mio suocero. Dopo aver spaccato il portoncino sono passati in ogni stanza come un uragano, aprendo cassetti, armadi e qualsiasi cosa potesse, secondo loro, contenere qualcosa di prezioso. Hanno gettato tutto per terra o sui letti. Ma non hanno trovato granchè. Il televisore glielo avevo portato in casa di riposo giusto qualche mese fa. Così, hanno deciso di bivaccare in casa. Hanno fatto quello che hanno voluto. E al mattino se ne sono andati lasciando dietro di loro la devastazione».



LA DENUNCIA

Pincin ha già presentato denuncia ai carabinieri, allegando alcune foto a riprova del disastro che i ladri hanno lasciato. E pensare che proprio martedì il Comune ha organizzato un incontro aperto alla cittadinanza, e seguito da un centinaio di persone, sul tema della sicurezza con il comando dei carabinieri e della guardia di finanza. «Le forze dell’ordine fanno il loro dovere e le ringrazio, ma i furti in casa sono davvero un fenomeno preoccupante».

ANCHE PONZANO NEL MIRINO

Durante il ponte dell’Immacolata, la bande hanno colpito anche nell’hinterland, in particolare a Ponzano. Qui, i malviventi hanno assaltato una villetta e armati di flessibile, hanno sventrato la cassaforte a muro scappando con gioielli e preziosi. «Hanno agito a colpo sicuro» commenta affranto il proprietario di casa.