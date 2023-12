FREGONA (TREVISO) - Da Villa di Villa a Mezzavilla, la banda di ladri si sposta e colpisce ancora. Dopo i furti messi a segno nel tardo pomeriggio di lunedì nella frazione di Cordignano, i malviventi all’indomani hanno preso di mira un’abitazione a Fregona, a poca distanza dal municipio. Ladri che sono stati immortalati dalle telecamere di un’abitazione privata che confina con la casa in cui si sono introdotti per pochi minuti per poi, forse disturbati da qualcosa, darsela a gambe levate. Momenti tutti ripresi dall’occhio elettronico che inquadra due persone mentre armeggiano sulla porta secondaria della casa in via I Maggio che dal municipio sale verso l’abitato di Piai e Sonego.

A mettere in guardia la comunità fregonese è Maurizio Maso che sui social ha condiviso anche le immagini dei malviventi mentre armeggiano sulla casa del vicino. «Il 5 dicembre, alle 18.10, il mio vicino di casa era appena uscito quando i ladri hanno colpito nella sua casa – ripercorre Maso - Quando è rientrato ha trovato la finestra rotta e la porta sul retro aperta. Mi ha quindi chiesto di verificare le immagini delle mie telecamere». E frame dopo frame ecco ricostruito quanto era accaduto poco prima nel buio del tardo pomeriggio: i due che si avvicinano al retro della casa, armeggiano sulla finestra, entrano in casa e poi, a distanza di pochi minuti, escono per darsela a gambe levate. A quanto pare sono scappati senza portare via nulla, ma lasciando dietro di sé svariati danni agli infissi. I cittadini di via I Maggio auspicano che al più presto il comune riattivi l’illuminazione pubblica in centro paese. «Da 4 giorni non funziona – testimoniano – e probabilmente anche questo agevola i malviventi».

Dal sindaco Patrizio Chies un promemoria a tutti i cittadini: «State attenti soprattutto nella fascia pomeridiana, dall’imbrunire alla sera, più che di notte. Chiudete sempre porte e finestre prima di uscire di casa. I ladri si spostano velocemente da una zona all’altra».