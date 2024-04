Installa una fototrappola anti ladri: immortalato un branco di lupi

FOLLINA (TREVISO) - Un branco di lupi è stato avvistato a Valmareno di Follina. A catturarne le immagini le fototrappole di un residente di via Fontaniva. «Per la prima volta li ho visto così vicino alle abitazioni», racconta Roberto Sepulcri, manutentore nella Casa di riposo di Follina e membro dell’Associazione nazionale Carabinieri, e proprietario delle telecamere che hanno immortalato il piccolo branco.

Le fototrappole

«A dicembre hanno provato a derubarci alcuni ladri – spiega Sepulcri –. Per questo ho aggiunto una seconda fototrappola più vicina all’abitazione. Quando è arrivato il momento di esaminare le foto, attività che faccio ormai una volta a settimana, con mio grande stupore ho trovato in una fotografia due lupi in coppia, e un terzo da solo. Presumibilmente si tratta proprio di un branco». A pochi passi dalla sua abitazione si estende un vasto bosco che attrae vari animali selvatici e non è insolito trovare alcuni di loro avvicinarsi ai giardini della casa.

A caccia di prede

«Dietro casa nostra, si estende il bosco di noci dove avviene il passaggio di cervi, cinghiali e caprioli – continua -. Suppongo che i lupi abbiano seguito l'odore che li ha condotti a scendere notevolmente rispetto alla parte più alta della montagna, dove erano stati già avvistati due o tre volte». Solamente il mese scorso si era discusso della presenza di tre lupi a Tovena, frazione di Cison di Valmarino, dove era stata sbranata una cerva incinta. Mentre nel comune di Follina, erano stati avvistati a inizio anno. «Tra la fine dell’anno scorso e l’inizio del 2024 erano stati segnalati dei lupi nei pressi di via Boschilunghi, più inoltrata nella montagna, dove vennero trovate delle carcasse di caprioli morti», conferma.

Dopo gli avvistamenti alcuni hanno voluto scherzarci sopra. Ma gli avvistamenti, specie quando molto vicini alle abitazioni, non sembrano spaventare i presidenti.