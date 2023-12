ODERZO (TREVISO) - Si è finto tecnico del gas per entrare nell’abitazione di un’anziana in via Comunale a Fratta e le ruba i soldi per i regali di Natale ai nipoti . Una volta all’interno ha lanciato probabilmente un petardo, tanto da provoc are un forte botto e una fiammata. «Ecco signora, vede, qua sta per esplodere tutto, vada a chiudere tutti i rubinetti» è la concitata frase pronunciata dall’intruso , che ha spaventato la donna, una vedova 85enne in quel momento sola in casa. La signora si è mossa per l’abitazione per chiudere i rubinetti dell’acqua nelle stanze da bagno, seguita dal sedicente tecnico. Nel mentre però, è quasi certo che un complice sia entrato , sottraendo il portafogli della signora, con dentro circa 500 euro destinati a bollette e mance natalizie per i nipoti , e l’oro di famiglia conservato in un cassetto del comò in camera.



LA FUGA

Il tecnico si è poi dileguato in fretta. Ripresasi dallo spavento e realizzato quanto avvenuto, la donna si è messa a gridare, attirando l’attenzione dei vicini di casa. Ma dei ladri ormai neppure l’ombra. L’episodio è avvenuto pochi giorni fa a Fratta Bassa, l’antico insediamento della frazione. «Mia mamma – racconta il figlio Silvano Borsato – è una persona in gamba, molto prudente, non apre a nessuno. Vive con mio fratello, è capitato in passato che estranei le abbiano suonato il campanello per farsi aprire con una scusa, e lei ha sempre risposto: io non apro a nessuno, tornate quando c’è mio figlio. Solo che stavolta le hanno messo paura, anzi l’hanno terrorizzata paventandole un’imminente esplosione del gas. Sono arrivati verso le 14.30 del pomeriggio, mio fratello era al lavoro e mamma sola in casa». Il ladro era da solo, a viso scoperto, indossava abiti di colore grigio ed in testa aveva una specie di caschetto, insomma pareva proprio un operaio. All’anziana si è presentato dicendole che c’era una fuga di gas nelle condotte e che doveva controllare che tutti i rubinetti in casa fossero ben chiusi. Davanti alle perplessità dell’85enne, parlava con un collega (un complice) tramite una radiotrasmittente: «Ecco – gli diceva – qui sta per esplodere tutto, questa signora non vuol farmi entrare in modo che metta i tubi in sicurezza, pensa che sia un truffatore, io che sono un padre di famiglia».