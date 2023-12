VALDOBBIADENE (TREVISO) - Ondata di furti nelle case. Ad agire una banda di tre persone che da qualche giorno sta provocando non poco allarme a Valdobbiadene e nelle frazioni. A riprendere i ladri sono state alcune telecamere, sia private, che il sistema di videosorveglianza comunale. Entrati in un'abitazione nella frazione di San Pietro di Barbozza, giovedì nel tardo pomeriggio, non hanno esitato a picchiare il cane che si trovava all'interno, un pastore tedesco, ora dolorante alla schiena. Lo scorso lunedì mattina invece hanno tentato di entrare nell'abitazione dei genitori della consigliera comunale Jessica Ruggeri, ma non ci sono riusciti. «Confermo - dice il sindaco Luciano Fregonese - hanno provato a entrare dai genitori della nostra consigliera Ruggeri ma non ce l'hanno fatta, la famiglia in quel momento era in casa e ha fatto scattare l'allarme, che li ha messi in fuga. Raccomando a tutti la massima attenzione, soprattutto denunciare con tempestività i tentativi di effrazione e le anomalie che si riscontrano. Questi soggetti si muovono a piedi nella nostra zona, perciò se le pattuglie dei carabinieri intervengono subito ci sono probabilità che si riescano a prendere». Questi episodi stanno creando parecchio allarme sociale.

L'INVITO

«Non abbiamo il controllo di vicinato - aggiunge il sindaco - nondimeno i cittadini sono molto attivi con le chat. In pratica ogni frazione e ogni borgata del nostro comune ne ha una, dove vengono subito inseriti gli episodi sospetti. Insisto: non dobbiamo mollare, segnaliamo subito ai carabinieri i furti o i tentativi di intrusione. Questi individui si muovono a piedi, se siamo tutti collaborativi, va a finire che prima o poi li prendono». Le telecamere li hanno filmati: girano a piedi, talvolta in bicicletta. Evitano l'auto proprio per non farsi rintracciare attraverso la targa. «Siamo convinti - prosegue il sindaco - che l'auto la lascino anche a qualche chilometro di distanza. Perchè un'automobile "sconosciuta" sarebbe subito notata. Invece parcheggiata lontano dal paese dà meno nell'occhio. Quanto all'episodio del cane picchiato commenta Fregonese sono rimasto proprio male. La violenza è odiosa di per sé, mi è dispiaciuto proprio apprendere anche questo». Segnalazioni di furti arrivano anche da Susegana, un paio di colpi sarebbero stati messi a segno in via Barca.

FALSI TECNICI

Mentre hanno fallito l'obiettivo i falsi tecnici dell'acquedotto che giovedì mattina hanno tentato di entrare in un paio di abitazioni in via Polacco. I residenti non ci sono cascati: il soggetto era bordo di una Golf bianca, vestito con una tuta grigia nuova di pallino, addosso un caschetto bordeaux. Quando le donne in casa hanno cominciato a far domande mostrandosi molto determinate, il tipo ha ben pensato di dileguarsi alla svelta.