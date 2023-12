Ladri filmati durante il colpo a Fontanafredda, la vicina li fa scappare Video

FONTANAFREDDA - Ancora furti, ancora danneggiamenti di porte e infissi. Sabato sera il raid è stato piuttosto esteso: da Fontanafredda a San Vito al Tagliamento, da Zoppola a Pravisdomini e da Pordenone ad Azzano Decimo, con incursioni anche ad Aviano. Si tratta di colpi in fotocopia: stesso orario, stesso modalità di scasso e stesso obiettivo, ovvero gioielli, denaro e monili in oro. Sabato sera i ladri non hanno avuto molta fortuna, perché la maggior parte dei furti sono falliti, come in via Friuli a Fontanafredda, dove sono stare prese di mira delle villette a schiera. In un caso la banda - due persone - sono riusciti a salire su una legnaia e a raggiungere il terrazzo. La porta non era stata chiusa a chiave e questo ha evito che fosse danneggiata. Una volta all’interno, però, non si sono resi conto che la casa era videoallarmata. Il proprietario ha infatti installato un sistema di videosorveglianza collegato al telefonino. Quando i ladri sono entrati ha ricevuto un allarme e li ha visti in diretta mentre giravano nelle stanze.



L’ALLARME

Oltre alla telefonata al Numero unico di emergenza 112, l’uomo ha avvertito anche la vicina di casa: «Da me ci sono i ladri, ho appena chiamato i carabinieri». La donna con molto coraggio è uscita e quando ha raggiunto il cancello del vicino ha verificato che all’interno dell’abitazione c’erano degli sconosciuti. D’istinto ha cominciato a gridare: «Arriva la polizia! Arriva la polizia!». I due sono scappati scavalcando il parapetto del terrazzo e si sono allontanati prima che arrivassero sul posto i carabinieri della stazione di Fontanafredda. Sono riusciti a farla franca, ma c’è un filmato che potrebbe tornare molto utile agli investigatori nel caso fossero catturati. I due, sempre in via Friuli, sabato sera hanno tentato di rubare in altre due abitazioni, dove sono stati segnalati soltanto danneggiamenti a porte e infissi.



IL RAID

È stato un sabato nero. Le bande specializzate nei furti serali approfittano del fatto che in questo periodo - oltre ad assentarsi per andare a fare la spesa - i proprietario cominciano ad assentarsi per lo shopping natalizio. A Pordenone sono stati violati due appartamenti in via Revedole e in via Roma. Nel bottino sono finiti diversi monili in oro. A Pravisdomini è stato denunciato un tentativo di furto: i ladri hanno danneggiato la porta e hanno rovistato un po’ ovunque, come dimostrato i tanti cassetti trovati aperti dalle vittime. Ad Azzano Decimo si sono registrati altre tre tentativi di furto, mentre un quarto è andato a segno ai danni di una famiglia che abita in via dello Stadio.

Anche in questo caso sono spariti alcuni monili in oro, ricordi di famiglia e di cerimonie importanti. Stesso copione in un’abitazione di Zoppola e in un’altra a San Vito al Tagliamento.



INDAGINI

Sui vari furti sono intervenuti per i sopralluoghi i carabinieri delle Compagnie di Sacile e di Pordenone. Sono in corso accertamenti. Non si esclude che a colpire - a cominciare dalle 17 circa - siano più batterie.