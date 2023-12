AZZANO (PORDENONE) - Ancora allarme furti tra Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini. È stata una serata particolarmente movimentata, quella di venerdì, in viale Rimembranze tra Azzano Decimo e la frazione di Tiezzo, dove i "soliti ignoti" hanno tentato di mettere a segno una serie di furti nelle abitazioni. Due sono andati a segno, ma con un magro bottino, altri due non sono non riusciti e altri ancora sono stati sventati dagli stessi proprietari che si trovavano in casa.

RUBATO UN OROLOGIO

Una signora che abita in viale Rimembranze era andata in chiesa nella frazione di Tiezzo, dove si recitava il Rosario per un suo conoscente. Al ritorno ha trovato la casa svaligiata. I malviventi hanno preso di mira l'abitazione sicuri che avrebbe potuto agire completamente indisturbati. Hanno rubato un orologio, che per la vittima aveva solo un grande valore affettivo. Il tutto è accaduto tra le 19, quando la donna è uscita di casa, e le 19.30, quando è rientrata e si è accorta che una porta era stranamente aperta. Una entrata in casa ha trovato la camera a soqquadro e altre stanze in disordine. I ladri hanno buttato tutto all'aria alla ricerca di oggetti di valore.

L'ALTRO COLPO

Con ogni probabilità la stessa banda hanno commesso un secondo furto in una abitazione in viale Rimembranze. Una volta scassinata la porta sul retro, mentre i proprietari erano fuori, sono riusciti a entrare. Sono andati subito alla ricerca di oro, oggetti di valore e soldi. Ma pare che non siano riusciti, nemmeno in questo caso, a portare via refurtiva di valore, ma solo qualche spicciolo. Restano il danno arrecato alla porta e il disordine che i padroni hanno trovato al rientro a casa. Sui furti indagano i carabinieri, che sono al lavoro per identificare i ladri e che hanno aumentato in questo periodo i servizi di prevenzione. Stanno pattugliando tutti i giorni, dalle 16 alle 22, Azzano, Chions, Pravisdomini e le rispettive frazioni. In questi giorni altri furti o tentativo di intrusione sono stati commessi a Chions e a Pravisdomini, dove qualche residente ha segnalato di aver visto tre uomini che giravano attorno alle case, mentre un quarto aspettava in auto.

IL PRECEDENTE

A fine ottobre aveva destato scalpore, nella frazione di Corva, un tentativo di furto in pieno giorno, quando i ladri hanno tentato di entrare in una casa senza riuscirci, grazie a una signora che gridando a squarciagola è riuscita a farli scappare. I carabinieri della stazione di Azzano Decimo, pur essendo in pochi, continuano a porre attenzione all'attività di perlustrazione implementando i servizi di controllo del territorio, soprattutto in questo momento dell'anno, quando a ridosso delle festività natalizie vi è una recrudescenza dei furti. Resta l'appello a segnalare al 112 auto o persone sospette, consentendo così alle forze dell'ordine di intervenire tempestivamente.