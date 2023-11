SACILE - Un furto lunedì sera nella zona di Schiavoi e un paio di giorni fa un tentativo di intrusione in via Marchesini, quest’ultimo in pieno giorno tra l’altro, alle 9 del mattino e per fortuna sventato dalle urla della padrona di casa che si è accorta di un intruso penetrato nella sua abitazione e datosi alla fuga dopo che si è visto scoperto. Dopo la denuncia di Daniele Cecchin, residente con i genitori in via Villorba, che ha avuto la casa visitata dai ladri 7 giorni fa, emerge la conferma che il periodo pre-natalizio è quello in cui i furti nelle abitazioni aumentano, anche se il fenomeno sembra lontano dai picchi raggiunti alcuni anni fa. Comunque, dialogando in rete con i compaesani, Daniele ha registrato perfino il tentativo di furto di un’auto ai danni di una sacilese alla quale per fortuna è andata bene. Soprattutto, Daniele è convinto di aver scoperto i segnali lasciati dai malviventi per sapere dove colpire. Una grande “X” disegnata sull’asfalto ad indicare via Villorba quale buon obbiettivo per la razzia e poi, dentro il curatissimo giardino di casa sua, un grosso sasso con un gemello posizionato alla stessa altezza ma al di là della recinzione. Il furto subito ha molto scosso Cecchin, anche per il rischio che il colpo potesse avere luogo con gli anziani genitori presenti in casa. L’uomo ha cercato aiuto nei filmati delle telecamere dei vicini, non sono poche le abitazioni della zona dotate di sistemi antifurto e occhi elettronici, anche perché non è la prima volta che la via viene presa di mira. Consegnati i video ai carabinieri, vi sarebbe una Renault sospetta, ma sono in corso indagini e per ora non se ne sa di più. Qualcuno aveva notato, la sera della scorribanda, un’auto grigia con due persone a bordo che andavano e venivano per la via con una certa frequenza, forse in attesa del momento giusto poi sopraggiunto con il calar della sera. Daniele sta anche cercando di organizzarsi con i residenti nella via per cercare di arrivare ad una forma di “ronda” o “controllo di vicinato” che possa fungere da deterrente per i ladri, ma non nasconde che l’impresa stenta a decollare.

IL COMMENTO

«Ormai la gente non denuncia nemmeno più alle forze dell’ordine quel che gli capita, ma così diventa impossibile intercettarli», commenta. Cecchin ha fatto presente la situazione sia al vicesindaco Marco Bottecchia, che gli ha confermato dei tentativi di furto avvenuti anche tra i suoi vicini, sia al consigliere regionale Simone Polesello, ricevendo da entrambi il consiglio di fare come tanti: dotarsi di impianto antifurto e telecamere, meglio se con un contributo comunale. Sacile aveva messo a disposizione 2500 euro nel maggio scorso e non è improbabile che conceda un bis nei prossimi mesi «È argomento dell’assessore Morabito - commenta Bottecchia -. Ma certo noi come Lega porteremo avanti questa iniziativa», anche se secondo il vice sindaco la situazione attuale non riveste i contorni del problema, dell’emergenza. Contro i furti nelle case, ma anche le truffe e le frodi informatiche, il Comune di Sacile organizza nei prossimi giorni 3 incontri in collaborazione con l’Arma dei carabinieri e la Polizia locale. Si tratta di appuntamenti serali (l’inizio è programmato per le 20), aperti a tutti, in considerazione del fatto che nessuno è totalmente al riparo dalle trovate dei farabutti. Il primo incontro è in calendario lunedì 4 alla sala Ballatoio di Palazzo Ragazzoni. Vedrà la partecipazione anche di funzionari della Prefettura e della Questura di Pordenone, oltre che del comando provinciale dei carabinieri. Martedì 5 ci si sposta nel salone parrocchiale di Cavolano, mentre lunedì 11 dicembre l’ultimo appuntamento sarà alla parrocchia di San Michele.