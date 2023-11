FONTANAFREDDA - Via Silvio Pellico a Fontanafredda nel mirino dei ladri. Nella serata di giovedì, infatti, due abitazioni di quella strada hanno ricevuto l’amara visita dei malviventi. In uno dei casi, i “topi di appartamento” hanno portato a casa un lauto bottino. Eppure, le condizioni meteo che imperversavano su tutta la regione avrebbero dovuto scoraggiare i delinquenti, che invece non si sono fermati nemmeno davanti all’allerta meteo rossa e hanno agito tra uno scroscio e l’altro di pioggia.



IL COLPO

Per entrare in azione hanno atteso le prime ore dell’imbrunire dopo essersi accertati che nelle case, almeno a un primo sguardo, non ci fosse nessuno. Nel vicinato vige il silenzio e nessuno pare aver sentito o notato qualcosa, se non le auto dei carabinieri giunte a sirene spiegate sul posto dopo l’allarme lanciato dai proprietari, che una volta rincasati, si sono trovati davanti alle stanze messe a soqquadro e spogliati di qualche oggetto prezioso. I due colpi, secondo le ipotesi degli investigatori, sono stati messi a segno tra le 18 e le 20 di sera e hanno preso di mira due abitazioni che si trovano all’interno del quartiere residenziale di Borgo Ronche. I ladri avrebbero agito in velocità. La zona è circondata di case e il borgo è recintato da una muretta abbastanza alta. Avvantaggiati dal primo buio della sera, i delinquenti si sono introdotti prima in un appartamento, dal quale hanno portato via monili di bigiotteria, per poi fare il colpo grosso nella seconda casa, dove sono riusciti a rubare un orologio prezioso, il cui valore è stato stimato intorno ai 20mila euro. Con la “grana” nel sacco sono poi fuggiti dileguandosi indisturbati, facendo perdere le loro tracce.



LE DENUNCE

Ad accorgersi dei furti sono stati i padroni di casa, che, rincasati, hanno notato prima qualcosa di strano, poi il disordine lasciato dai ladri e quindi constatato che mancavano alcuni oggetti preziosi, rendendosi conto di quello che era successo. Dato l’allarme alle forze dell’ordine, sono intervenuti sul posto i carabinieri di Caneva, che hanno raccolto la denuncia dei malcapitati proprietari degli immobili violati. Non è stato difficile per i malviventi impossessarsi dell’orologio prezioso, dal momento che era custodito in maniera non sicura dentro un cassetto. È stato un gioco da ragazzi impossessarsene. Un colpo “di fortuna”, considerando che non hanno dovuto rovistare in giro o tentare di scassinare cassaforti o altri nascondigli. Il bottino se lo sono ritrovati a portata di mano. È la prima volta che i ladri agiscono in questo angolo di Fontanafredda, non di semplice accesso, dal momento che la borgata è racchiusa da un muretto che dovrebbe garantire sicurezza e protezione, difficile da scavalcare. C’è da supporre, quindi, che i malviventi abbiano attraversato il parco di libero accesso per poi dirigersi verso le case individuate, lontani dagli occhi e dalle orecchie dei vicini. Dopo la denuncia dei proprietari derubati, sulle tracce dei criminali si stanno muovendo i militari dell’Arma, coordinati dal comandante della Compagnia di Sacile Danilo Passi.