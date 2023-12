RONCADE (TREVISO) - Ladri nel parcheggio del ristornate Perché di Roncade e i titolari decidono di assumere una guardia di sicurezza in borghese in modo tale da scongiurare episodi futuri. Era una serata come tante al famoso locale roncadese che purtroppo è stata rovinata da un furto nel parcheggio. È successo giovedì, il ristorante ospitava numerose cene aziendali e il parcheggio era decisamente pieno. Tutti si stavano godendo una serata all'insegna dell'allegria quando, in maniera totalmente inaspettata, il pasto è stato interrotto a metà dalla notizia che ben tre automobili erano state ripulite dai ladri. «Qualcuno cercava qualcosa e hanno rotto i finestrini di due o tre auto nel nostro parcheggio - spiega uno dei soci titolari, Francesco Salamon - e poco dopo è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Silea». Tra la refurtiva alcuni computer e altri oggetti, perdita alla quale si aggiunge il danno alle automobili. Un furto che nessuno si aspettava poiché, nella lunga storia del ristorante Perché, è la prima vola che accadeva un fatto del genere, ma i titolari non si sono certo persi d'animo. «Non era mai successo prima - continua Salamon - ed è stato molto spiacevole, perché il fatto ha rovinato la giornata a tutto il gruppo. Per questo motivo abbiamo deciso di assumere una guardia di sicurezza che monitorerà il perimetro del locale in abiti borghesi». Una premura che con buona probabilità aiuterà a tenere lontani i malintenzionati dal parcheggio. Malintenzionati sui quali intanto le forze dell'ordine stanno indagando. «Bisogna lasciar fare il loro lavoro ai carabinieri - commenta la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli - sperando che possa esserci già qualche pista».

PREGANZIOL

Furti anche a Preganziol, in via Fratelli Cervi, dove una donna 59enne che rincasava verso le 19.30 ha trovato l'appartamento sottosopra per opera di ladri. Tutte le stanze erano state accuratamente setacciate, fuorché il salotto, motivo per cui la donna sospetta che siano scappati sentendola arrivare. I vicini non hanno sentito nulla e tra la refurtiva tanta bigiotteria, una cantina d'oro e degli orecchini, al cui danno economico per la perdita, si aggiunge anche quello di una portafinestra sfondata.



MOGLIANO

A Mogliano invece si è deciso di chiudere definitivamente le "casette dell'acqua" per i ripetuti furti avvenuti nell'ultimo periodo, che sono continuati, nonostante paia che esista pure una registrazione video dei colpevoli. «C'è amarezza - ha commentato l'assessore alla sicurezza di Mogliano Marco Donadel - perché era un servizio utile. Molto probabilmente le apriremo abilitando solo la tessera eliminando il denaro contante che, seppure si tratti di cifre modeste, pare attragga i malintenzionati».