VILLORBA - Zaini, trolley e occhiali da sole. È questa parte della refurtiva che alcuni ladri sono riusciti a trafugare grazie all’ennesimo raid ai danni delle auto parcheggiate all’esterno del Palaverde di Villorba. Il blitz è stato compiuto ieri nel tardo pomeriggio durante la partita tra il Treviso Basket e Milano, match poi nettamente vinto dai meneghini. Al ritorno dei tifosi alle proprie auto l’amara sorpresa di vedere finestrini e lunotti completamente mandati in frantumi dai ladri.

Un colpo da almeno diverse centinaia di euro di danni. L’episodio è subito stato fatto veicolare nei social per avvisare più utenti possibili e sono molteplici i commenti dei tifosi che richiedono a gran voce, ancora una volta, maggiori controlli in tutta l’area dei parcheggi, in particolare di quello di fronte al noto locale Sagari. In molti, ad esempio, chiedono l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza, mentre altri domandano una più ampia presenza di vigili urbani durante l’orario delle partite. Il colpo avvenuto ieri sera, infatti, è solo l’ultimo di una lunga serie visto che già in passato, soprattutto nel 2018 e nel 2019, i ladri avevano colpito le auto posteggiate nelle vicinanze del Palaverde durante le partite del Treviso Basket o dell’Imoco Volley.