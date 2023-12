FELTRE/PEDAVENA - Nuovo raid di furti tra Feltre, basso Feltrino e Pedavena: tre i colpi messi a segno e uno tentato, tutti denunciati ai carabinieri, ma il bilancio della serata potrebbe essere più grave. I ladri sono entrati in azione tra la sera e la notte di giovedì, i raid hanno fruttato un bottino scarso ai malviventi, ma hanno provocato grossi danni a serramenti, porte e infissi delle abitazioni colpite.

LO SCENARIO

Vittime che ancora una volta si sono trovate la casa sottosopra violato da estranei, con tutto ciò che questo comporta anche in termini psicologici. Nel frattempo i Carabinieri, come avviene ormai per tradizione in questo periodo pre natalizio in cui si registra un picco di furti, hanno intensificato i controlli, sia con le auto di pattuglia che con personale in borghese su auto civetta. I furti sono avvenuti tra il tardo pomeriggio e la serata di giovedì. Tre quelli denunciati ai carabinieri della compagnia di Feltre dai proprietari delle case entrate nel mirino dei malviventi. Il primo è stato messo a segno in un'abitazione singola nella frazione di Anzù, nel comune di Feltre, intorno alle 18. Sfruttando il fatto che in quel momento non c'era nessuno in casa, i delinquenti sono entrati nella villetta sfondando una finestra sul retro. Una volta dentro hanno messo a soqquadro la casa, ma il bottino è stato misero. Come nei furti messi a segno nelle scorse settimane ad Alano di Piave, QueroVas, Pedavena e Fonzaso, i ladri cercano per lo più gioielli e contanti, tralasciando altre cose di valore che richiedono tempo per essere piazzate. Sono più i danni materiali a infissi ed anche ad alcuni mobili che i proprietari devono provvedere a sistemare. Stesso bilancio anche per i due furti in appartamento messi a segno nella zona centrale della città sempre nel tardo pomeriggio di giovedì. Oltre a questi tre furti, è stato segnalato anche un tentato furto in un'abitazione che si affaccia sulla piazza di Rasai, nel comune di Seren del Grappa. Se sia stato l'allarme o la presenza dei proprietari in casa ad aver messo in fuga i ladri non è al momento chiaro, sta di fatto che i malviventi non sono riusciti ad introdursi nell'abitazione.

ALTRE SEGNALAZIONI

Tre furti e uno tentato è il bilancio "ufficiale", ma la conta potrebbe essere destinata a salire. Sarebbero infatti in totale 7 tra furti e tentati furti, quelli messi a segno giovedì sera nel territorio. Colpi sarebbero stati segnalati anche nella zona di via Pasubio, non distante dalla caserma dei carabinieri.

LA BANDA

Difficile dare un volto e un nome ai componenti della banda che sta seminando raid sul territorio: non è escluso che possa trattarsi di persone in arrivo da provincie vicine. Potrebbero aver compiuto sopralluoghi alla luce del sole nei giorni precedenti per verificare le abitudini dei proprietari, studiare le possibilità di "ingresso" alle abitazioni e soprattutto le vie di fuga una volta portato a termine il colpo sfruttando la superstrada Fenadora Anzù e la Feltrina per tornarsene a casa sperando di non incappare in qualche posto di controllo. Potrebbe essere una banda composta da tre persone e che si muova a bordo di un'automobile di grossa cilindrata o di un furgone.

I CONTROLLI

In queste settimane i carabinieri hanno rafforzato la loro presenza sul territorio. Numerose le pattuglie che circolano lungo le strade anche se, è evidente, non possono essere ovunque in città e nei comuni limitrofi. Sette le pattuglie in azione formate anche da equipaggi forniti da altre stazioni della provincia in supporto. Storicamente nelle settimane prima di Natale il numero dei furti cresce. Oltre alle pattuglie di servizio circolano anche auto civetta con personale in borghese.