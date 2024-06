Mestre, chiuso il bar dello spaccio: l'Havana in via Cavallotti è stato sequestrato. Arrestato il titolare

MESTRE - Chiuso il bar dello spaccio: l'Havana in via Cavallotti è stato sequestrato. Il titolare è uno dei quattordici arrestati per spaccio di droga in via Piave. Le misure cautelari sono state eseguite all'alba dalla Squadra Mobile di Venezia.

Il locale dunque è stato sequestrato e fatto oggetto di misura patrimoniale. In realtà, l'Havana era già chiuso da due settimane e sulla vetrina era comparso il cartello "in vendita". Oggi, sono apparsi i manifesti in cui è stato annunciato il sequestro.

GLI ARRESTI

I quattordici arresti per spaccio di droga in via Piave e nelle zone limitrofe a Mestre sono stati eseguiti all’alba dalla Squadra Mobile di Venezia in esecuzione di una misura cautelare emessa dalla giudice per le indagini preliminari di Venezia, Maria Rosa Barbieri, su richiesta della pm Alessia Tavarnesi.

Gli episodi finiti sotto accusa risalgono al 2021. Dodici persone di nazionalità italiana e albanese sono finite in carcere, due ai domiciliari; sono stati eseguiti anche 20 decreti di perquisizione personale e locale nei confronti di altre persone: gli indagati complessivamente sono 34.

IL PROCURATORE

«Un’indagine che nasce sulla strada - ha spiegato il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, illustrando l’operazione nel corso di una conferenza stampa - e che ha portato in due anni ad individuare, oltre che gli spacciatori al minuto, anche chi si occupava della programmazione».

Gli inquirenti ritengono di aver raccolto numerosi riscontri, con l'individuazione dei canali di rifornimento della droga utilizzati e il sequestro di molteplici partite di stupefacenti per un totale di oltre 30 kg di sostanza. Gli agenti hanno rinvenuto anche armi.