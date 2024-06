VENEZIA - Dopo la parentesi dello scorso fine settimana, che è stato senza applicazione del contributo d'accesso, ieri mattina sono ripresi i controlli ai varchi di piazzale Roma, ferrovia e riva degli Schiavoni. Ogni turista non pernottante a Venezia e non residente in Veneto (questa la regola generale, poi ci sono moltissime eccezioni) deve prenotare e pagare 5 euro per visitare la città in questi giorni.

I NUMERI

Ieri, diciottesimo giorno di sperimentazione, sono stati registrati 13.390 paganti, un po' in calo rispetto agli scorsi week-end, anche perché da giugno in molti ormai vanno al mare. I codici emessi per gli esenti ospiti in strutture ricettive sono poco più di 41mila, che non sono tenuti al pagamento perché versano già la tassa di soggiorno. Da considerare che questo dato si sovrappone diverse categorie: arrivi, alloggiati e partenze. Esenti perché residenti in Veneto o nella Città metropolitana: 6.514. Confermati nei numeri complessivi, in quanto spesso sono condizioni permanenti e quindi hanno un voucher fino al 14 luglio, studenti (17.210), lavoratori (23.071), proprietari di immobili che pagano l'Imu oi titolari di contratti di locazione che non hanno spostato la residenza a Venezia (7.691), nonché per i parenti (2.673).

Richieste di esenzione "per invito conoscenti" a quota 4.070 e altri motivi 1.715. I controlli svolti hanno verificato in totale 12.388 QR-code, senza rilevare particolari criticità.

LA PROTESTA

A proposito dei controlli, si è svolta per la seconda volta ieri la protesta di un gruppo di attivisti che sostengono l'illegittimità dell'imposizione di una tassa per visitare Venezia. Presenti, tra la trentina di "volantinatori" con la maglietta No Ticket, oltre a Michele Boato, di Ambiente bene comune, Giovanni Andrea Martini, consigliere comunale di Tutta la Città insieme, e Giovanni di Vito, dell'Osservatorio sulle Smart Cities. Poi Davide Tutino e Fabio Bucca, del sindacato Fisi, venuti da Roma ed entrati senza voler pagare il ticket, che si sono autodenunciati prima al responsabile del Comune e poi alla caserma dei carabinieri a San Zaccaria segnalando insieme la presunta omissione d'atti d' ufficio per la mancata multa. «Il Comune - osserva Boato - finora non ne ha fatta neppure una perché teme, giustamente, che ci sarebbe opposizione fino al ricorso alla Corte Costituzione per il mancato rispetto dell'articolo 16 della Costituzione sulla libertà di circolazione».

INTERROGAZIONE

Resta curioso il fatto che le proteste le hanno fatte finora persone per lo più residenti, mentre chi paga, anche ieri, mostra spontaneamente ai verificatori il documento. Intanto l'assessore ai Tributi Michele Zuin ha inviato la risposta all'interrogazione di Martini a proposito del contributo d'accesso e, più precisamente, in merito alla natura giuridica dei verificatori e al numero di sanzioni finora elevate.

"Alla data del 26 maggio non sono state erogate sanzioni" è la risposta di Zuin, peraltro già nota in quanto l'amministrazione ha già specificato che non intende creare dei "martiri". «Si dice solo, ed è emblematico, che sanzioni non ne sono state mai elevate - è il commento di Martini - È più che evidente che nessuno riceverà sanzioni e che, perfino chi le cerca, non potrà vedersi multare, perché la materia è così impervia che la difesa sarebbe proprio complessa e onerosa. Questo anche grazie al team di avvocati che si è reso disponibile per aiutare dal punto di vista legale i sanzionati».