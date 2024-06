MARTELLAGO - Minacciato con un cacciavite dal ladro mentre i complici gli svaligiano l’abitazione, arraffando oro e soldi, per poi continuare l’opera in un’altra dimora vicina: è sempre più allarme furti, anche perché le bande che stanno battendo ormai a cadenza quotidiana tutto il comune non si fanno scrupoli di colpire con la gente dentro. Com’è successo martedì alle 22.30 in una trifamiliare di via Tommaseo a Maerne, dov’erano in casa tutti i residenti che hanno vissuto momenti di terrore: il proprietario, 60 anni, la moglie e i due figli. Nonostante ciò una batteria di quattro predoni è entrata in azione: due sono rimasti a fare da “palo”, uno in strada e uno in cortile, gli altri due sono saliti fin sul terrazzo, al primo piano, della camera matrimoniale, hanno spaccato la zanzariera e forzato la porta finestra e, una volta dentro, uno si è fermato nella stanza, chiudendosi persino dentro per rovistare con più tranquillità in comodini e armadi, l’altro si è diretto nella cameretta vicina per fare altrettanto. Il cane di casa però, Perla, una meticcia, ha cominciato ad abbaiare mettendo sul chi va là il proprietario che si trovava al piano terra: il sessantenne è uscito in giardino con una torcia e si è trovato di fronte il “palo”.

LA MINACCIA

Il malvivente, alto 1,75 metri e col volto travisato (tutti portavano il passamontagna), ha estratto e gli ha puntato contro un cacciavite intimandogli, in italiano ma con accento dell’Est: “stai fermo”. L’uomo si è bloccato per non correre rischi e in un baleno ha visto saltare giù dal terrazzo i due ladri introdottisi nella villetta, dopodiché la banda si è dileguata con un bottino pesante: dalla camera matrimoniale hanno asportato tutto l’oro, tra cui un anello e una collana dal grande valore anche affettivo oltre che venale (alcune migliaia di euro) più altri oggetti di bigiotteria, tutto infilato nella federa di un cuscino, e hanno preso un centinaio di euro dal portafogli del padrone di casa. Il quale ha subito chiamato il 112 e sono accorse più pattuglie dei carabinieri. Ma i predoni non si sono fermati e hanno colpito almeno in un’altra casa di via Frassinelli a trecento metri di distanza: hanno forzato la porta a vetri del porticato coperto e afferrato la borsa della proprietaria, appoggiata su una sedia, spillando i 150 euro contenuti nel portamonete, ma non sono andati oltre: pure qui i cani della padrona di casa si sono messi ad abbaiare, la donna è uscita e, vista la sua borsa "mollata" fuori della veranda, ha subito dato l’allarme e i ladri sono fuggiti prima dell’arrivo dei militari.