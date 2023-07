MIRANO - Mirano Summer Festival, Cristina D'Avena infiamma i fan. Ieri, mercoledì 5 luglio, tutto esaurito per la serata di Radio Company dedicata agli anni 80. Ospite d'onore Cristina D'Avena che ha proposto un live con le sigle storiche dei cartoon. Sigle che hanno fatto ballare le generazioni di ieri e di oggi.

Ce n'era per tutti i gusti, dai brani romantici come "Mila e Shiro" e "Kiss me Licia" agli evergreen come i "Puffi", "Magica Emi" e "Sailor Moon". Dai cinquantenni ai bambini, tutti in pista a cantare a squarciagola le sigle dei cartoni che continuano a far sognare.

L'apertura della serata è stata affidata al frontman Mauro Tonello e al dj Harry Morry.