MIRANO - Il Summer Festival apre senza Baby K. Questa sera era atteso uno dei grandi nomi in cartellone per la diciassettesima edizione del Mirano Summer Festival 2023. Ma purtroppo a causa del maltempo dovrà essere rimandato. Sarà un mese di musica e intrattenimento, di area food e spazi per commercianti e artigiani con grandi nomi della musica come Fabri Fibra, Elettra Lamborghini e Baby K.

Salta l'esibizione di Baby K

Proprio quest'ultima doveva aprire in grande stile la kermesse musicale ma ieri nel tardo pomeriggio gli organizzatori hanno deciso di far slittare la data. «A causa delle preannunciate cattive condizioni meteo non ci siamo sentiti di aprire, soprattutto per garantire la sicurezza del pubblico che sarebbe stato presente ad un concerto che si preannunciava di grande richiamo, vista la vendita dei biglietti» commenta il patron del Summer Paolo Favaretto. Venduti infatti 2900 biglietti per una capienza di oltre 3500 presenze.

Lo spettacolo verrà comunque posticipato a lunedì 3 luglio e i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi. «Noi inaugureremo ugualmente la manifestazione, sarà aperta al pubblico, bancarelle e stand gastronomici saranno attivi - continua Favaretto - Ad aprire la serata ci sarà Francesco Calzavara consigliere regionale. Siamo molto orgogliosi di vedere che per la prima volta anche il presidente Zaia ha condiviso il programma della manifestazione sulla sua pagina regalandoci una grande visibilità». Torna dunque ad animare l'estate miranese, nell'area degli impianti sportivi di Mirano per la 17esima volta, il Mirano Summer Festival, dal 30 giugno al 31 luglio, realizzata dall'Associazione Volare 2.0, che oltre a grandi nomi della musica, ospiterà sul suo palco anche le più seguite cover band e tanti spettacoli che si susseguiranno in un mese di programmazione.