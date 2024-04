MIRANO - Il Comune di Mirano piange la scomparsa della sua dipendente Alessia Martina, 44 anni. La giovane, deceduta qualche giorno fa, soffriva da anni di una malattia grave. Lascia i genitori, un marito e una bambina di sei anni.

Alessia Martina lavorava in Comune da circa 6 anni, era impiegata negli uffici di Edilizia Privata e in queste ore sono in tanti a ricordare il suo impegno.

IL RICORDO

«Nei giorni scorsi sono andato a trovare il marito e i genitori di Alessia - racconta commosso il sindaco di Mirano Tiziano Baggio - Aveva avuto una lunga malattia iniziata circa 17 anni fa. Sembrava che si fosse ripresa ma poi l’anno scorso aveva avuto una ricaduta e, subito dopo Natale, le sue condizioni si erano aggravate portando al ricovero - aggiunge Baggio - Ho avuto modo di conoscerla nel lavoro e devo dire che era una ragazza positiva, simpatica e solare. Alessia era sempre di buon umore e aveva una parola gentile per tutti. Abitava in via Parauro a Mirano e spesso la incontravo a passeggio con la sua figlia nel parco. Sempre attenta nel lavoro e tanto benvoluta dai colleghi e dalle colleghe, provati dalla sua scomparsa. Era, insomma, una ragazza che si faceva voler bene. I familiari erano preparati all’evento ma poi, in questi casi, quando poi accade non si e’ mai veramente pronti. Il marito mi ha confidato che era sempre stata positiva nella malattia, sempre forte e positiva, seppur consapevole di non avere grandi speranze».

IL FUNERALE

Le esequie di Alessia Martina si terranno in forma civile e sono state programmate per domani, venerdì 19 aprile, in mattinata alle 11, nella sala consigliare di Villa Errera di Mirano. Parteciperanno familiari, amici e colleghi della pubblica amministrazione.