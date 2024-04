VENEZIA - L'ultimo dei quasi cinque milioni dovuti per i lavori - finiti ormai un anno e mezzo fa - non è ancora stato pagato. Storia davvero infinita, quella della barriera in vetro che da novembre del 2022 protegge la Basilica di San Marco dalle acque alte intermedie. 18 mesi dopo la sua entrata in funzione, non soltanto manca ancora un accordo definitivo per la sua gestione, ma anche il pagamento dei lavori non è stato completato. Opera provvisoria di salvaguardia, realizzata dal Provveditorato alle opere pubbliche, attraverso due imprese del Consorzio Venezia Nuova, Kostruttiva e Renzo Rossi Costruzioni, la barriera aveva subito nel corso del cantiere una serie di rincari che hanno portato il costo finale dell'intervento ai quasi 5 milioni. Tutti riconosciuti dal Provveditorato, in qualità di stazione appaltante, ma non tutti pagati. Manca appunto l'ultimo milione, in gran parte di adeguamento prezzi. Un credito pesante per le due imprese, che avevano già denunciato la cosa a dicembre, alla vigilia della tradizionale chiusura delle casse delle Stato, quanto tutti i pagamenti vengono bloccati fino a marzo. La speranza, all'epoca, era di un saldo in extremis. Non è andata così. Ora la cassa ha riaperto già da qualche settimana. Ma del milione ancora nessuna traccia nei conti correnti delle imprese.