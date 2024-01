SAONARA (PADOVA) - « Questa triste vicenda, ci dice ancora una volta quanta attenzione ci viene richiesta a tutti i livelli, come singoli e come comunità » . A parlare è l’ economa diocesana Vanna Ceretta. Ed aggiunge: « Siamo vicini e stiamo collaborando strettamente con don Valentino e se c’è un aspetto che in qualche modo ci conforta è vedere la risposta degli organismi parrocchiali che si sono stretti attorno al parroco, pronti a condividere il peso di quanto accaduto. Camminare insieme nella stima e nell’aiuto reciproci è uno dei segni di una comunità cristiana matura » . Un appello all’unità dalla Curia che forse è pure superfluo a Villatora di Saonara, dove intorno al parroco truffato con una attività di “smishing”, si è levato un cordone di protezione e di riservatezza che dicono dell’affetto che la comunità ha per il suo parroco.

LA TRUFFA

Nessuno delle persone che hanno responsabilità in parrocchia intende aggiungere altro alla pur ampia relazione che con trasparenza è stata data ai parrocchiani, spiegando con puntualità la truffa informatica ai danni della parrocchia di Villatora, avvenuta lo scorso 18 dicembre. Nel caso specifico tramite un messaggio truffaldino, che chiedeva immediata verifica di un bonifico disposto sul conto corrente della parrocchia, è stato attivato un sistema di messaggistica, coadiuvato dall’intervento telefonico di un sedicente operatore per la sicurezza informatica della banca, che al parroco sembrava aver dato prova di essere davvero un incaricato dell’istituto bancario che ha portato alla sottrazione di un’ingente somma di denaro dai due conti correnti, tramite reiterate operazioni di prelevamento senza la disponibilità fisica del bancomat, la cui conferma è stata carpita in modo fraudolento. La sottrazione ha comportato un ammanco complessivo di 162.600 euro, 45.100 dal conto del centro parrocchiale e 117.500 da quello della parrocchia, senza che alcun blocco automatico impedisse i ripetuti prelievi effettuati da cinque sportelli bancomat di due diverse filiali di Napoli dell’Istituto di credito. L’ingente somma presente sul conto corrente della parrocchia costituiva il frutto di quanto raccolto e risparmiato in vista di interventi di manutenzione sulle opere parrocchiali e della realizzazione programmata di un magazzino.