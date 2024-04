Anziano di 100 anni derubato in casa di soldi e bancomat: due truffatrici trevigiane finiscono ai domiciliari

TREVISO - Truffano un anziano centenario: due trevigiane finiscono ai domiciliari. I carabinieri di Parona Valpolicella (Verona) hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due donne: una di 44 anni, l'altra di 59, accusate di truffa e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Lo scorso agosto hanno raggirato un aziano veronese, che all'epoca aveva 99 anni e di recente ha spento 100 candeline.

Quel giorno, una delle due ladre era riuscita a entrare in casa sua con una scusa, come spasso accade nei raggiri agli anziani. Sono stati i parenti dell'uomo ad accorgersi che erano spariti contanti e bancomat. A quel punto non è rimasto altro che denunciare il fatto. Grazie ai filmati delle telecamere e ai movimenti bancari, i militari dell'Arma sono riusciti a identificare la truffatrice e la sua complice.

Su richiesta della Procura di Verona, le due sono state poste agli arresti domiciliari su ordinanza del Gip. Le due donne peraltro erano già sottoposte alla stessa misura restrittiva per un'altra vicenda.