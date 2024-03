TREVISO - Patto tra amministratori condominiali, grande distribuzione e polizia per contrastare le truffe agli anziani. In un periodo in cui continuano ad aumentare furti in casa e raggiri, soprattutto ai danni di pensionati e persone sole in casa, parte la campagna "Insieme, contro le truffe". Nel territorio della provincia di Treviso verranno diffusi oltre 50mila opuscoli informativi realizzati dalla polizia di Stato, che saranno distribuiti in tutti i condomini gestiti dall'Associazione Anaci Treviso e nella rete di vendita dei supermercati Despar. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini, fornendo informazioni utili e ricordando i numeri d'emergenza a cui rivolgersi per denunciare una truffa, stabilendo un collegamento diretto con le forze dell'ordine. L'idea è proprio quella di mettere in rete tutte le realtà in grado di raggiungere le potenziali vittime, per metterle in guardia e cosigliare loro cosa fare in caso di tentativi di truffa: da qui la messa in rete non solo dei supermercati (25 quelli nella Marca quelli di Aspiag Service, concessionaria del marcio Despar, Eurospar, Interspar, di cui 15 diretti e 10 affiliati) ma anche dell'associazione che riunisce gli amministratori di condominio, da sempre a stretto contatto con gli anziani e con le loro esigenze e necessità.