Salt Bae, post sul conto da 100mila euro scatena l'ira social: «Sarebbe bello se almeno la metà andasse in beneficenza»

Nusret Gökçe, in arte Salt Bae, “la star della carne” del ristorante Nusr-et è tornato al centro della scena dopo aver pubblicato su Instagram una foto di un conto del suo ristorante a Dubai dove 4 commensali hanno speso 100.000 euro.

La polemica per lo scontrino da 100 mila euro

Le parole utilizzate sotto al post sono quelle che hanno indignato gli utenti del web sollevando cosi una nuova polemica.

Salt Bae, nel suo post su instagram ha scritto:«I soldi arrivano, i soldi se ne vanno», e ha reso pubblico l'intero conto dei 4 commensali mostrando anche quello che hanno mangiato. Gli utenti dei social dopo aver visto il post lo hanno considerato “un enorme spreco”. Non solo lo hanno anche "accusato" di non tenere conto del momento storico in cui si vive e in molti gli hanno ricordato della guerra Hamas-Israele: «Avresti potuto sfamare tutta la striscia di Gaza, per un mese, con quei soldi» oppure «Un tale spreco di soldi..Sarebbe bello se almeno il 50 % andasse in beneficenza, a Gaza».

Cosa prevedeva il conto

I 4 commensali nel ristorante di Dubai hanno speso la cifra di 25 mila euro a testa.Secondo lo scontrino pubblicato dallo chef, un carpaccio di carne è costato 68,7 euro, un filetto coperto dalla salsa di oro commestibile è costato 250 euro. Dal conto si vede un piattino di patate fritte costato 13 euro, poi un piattino di frutta venduto a 60 euro. Le cifre più grosse del conto sono accanto al vino: una bottiglia di Petrus del 2011 venduta a 16.250 euro e due bottiglie sempre di Petrus del 2009 vendute a 49.250 euro. Ecco di seguito il post: