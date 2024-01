Colazione a buffet in hotel, riempiono più volte i piatti ma arriva il conto di 100 euro: ​«È calato il silenzio»

Per molte persone, soprattutto coloro che sono in viaggio per piacere anziché per lavoro, la colazione in hotel è un momento speciale del soggiorno, qualcosa a cui guardare con attesa e da gustare con calma. Forse perché è l'attimo in cui ci rendiamo conto di essere lontani da casa, senza l'incombenza di dover preparare il cibo, il caffè e la spremuta, o forse perché possiamo prenderci i nostri tempi e abbondare, cosa che non è possibile con i ritmi serrati e gli impegni della quotidianità. Gli albergatori sono consapevoli dell'attaccamento di molti ospiti alla colazione e per questo motivo spesso decidono di includere il prezzo del pasto in quello della camera e permettere l'accesso a ricchi buffet.

Bisogna fare attenzione, tuttavia, a darlo per scontato...

L'errore e il conto a sorpresa

Si tratta di un errore onesto, a dire il vero, una leggerezza certamente evitabile ma comprensibile: le tre ragazze erano convinte che la colazione fosse inclusa nel prezzo della camera e, quando si sono trovate davanti il ricco buffet, non si sono certo tirante indietro. Al contrario, come succede spesso in situazioni simili, hanno deciso di approfittarne e riempire il più possibile le pance. Tuttavia, al termine del pasto è arrivato il conto a sorpresa di 100 euro, vale a dire più di 30 euro a testa. È vero che la tavola, come si può vedere dal video, è occupata da tanti piatti vuoti, eppure avendo saputo prima della necessità di pagare, si sarebbero probabilmente comportate in maniera diversa.

Gli utenti raccontano di aver avuto esperienze simili: «A noi è successo all'Hilton, abbiamo pagato per la colazione, inclusa con la stanza, 45 dollari per me e il bambino. Ho detto di aver già pagato ma ci hanno fatto pagare di nuovo all'uscita. Ho provato a mandare mail e chiamare, non hanno mai risposto», «Esattamente quello che è successo a me e la mia famiglia all'hotel Hyatt a Time Square, anni fa: 100 dollari per una colazione continentale... mamma non era affatto felice!».