Chirurgia plastica estrema, il racconto di tre influencer: «È una dipendenza, più ne hai e più ne vuoi». Il servizio de Le Iene

«Quella per gli interventi chirurgici è come la dipendenza da denaro, più ne hai e più ne vuoi ancora. Le Iene Stefano Corti e Ricky Messa affrontano un viaggio con tre infuencer dipendenti dalla chirurgia plastica estrema. Gli inviati del programma di italia 1, nel servizio mandato in onda lo scorso martedì, inttervistano la svedese Natasha Crown, (la Barbie di Berlino) Paris Herms e Barbara Carità. La dipendenza a detta delle tre donne inizia una volta che si comincia amodificare il proprio corpo e non si smette mai.

Il servizio de Le Iene, cosa si sono rifatte le tre influencer

Natasha, Paris e Barbara hanno raccontato di come hanno messo a dura prova il loro fisico pur di arrivare a ottenere il risultato desiderato. Cinque interventi al seno («Possono essere riempiti fino a 4000 centimetri cubi di una soluzione salina specifica» dice) oltre a boutilino e filler labbra per Barbara, Paris invece dice di essere ricorsa al lifting sopracciglia, bleferoplastica, naso e denti. «Poi ho rimosso il grasso dagli zigomi, un liposuzione del doppio mento. Interventi alla schiena, al punto vita, ai glutei e ovviamente al seno». Natasha dice di non avere nulla di suo, è totalmente rifatta. E afferma, mostrando il lato b alle telecamere, «Tutto questo è riempito dal mio grasso». «Quindi tu ingrassi per alimentare tutto questo?», le chiede La Iena Corti. «Esatto, è proprio così. Nei due mesi prima dell'operazione mangio solo cibo spazzatura e ora sto aumentando ancora peso per la mia ottava operazione».

La motivazione

Ma cosa spinge le persone a eccedere con gli interventi di chirurgia? le motvazioni delle tre donne sono completamente diverse. La Barbie di Berlino, racconta: «Mi prendevano in giro a scuola - ha detto -, venivo bullizzata. Mi dicevano che ero un mostro». La storia di Natasha è completamente diversa: «Tutte le ragazze fanno operazioni perché erano brutte, ma non è il mio caso - ha spiegato -. Io ero una bomba sexy, facevo il caos. Quindi non è per essere più sexy che ho fatto questo, ero solo annoiata. Pentita? Mai».