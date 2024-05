Giovanna Pedretti, nessuna «istigazione al suicidio»: la Procura chiede l'archiviazione per la morte della ristoratrice

Giovanna Pedretti, caso chiuso.

Giovanna Pedretti, caso archiviato

Le indagini hanno accertato che nessuno ha aiutato Pedretti nel suicidio e che la recensione del presunto cliente non era genuina. Ora, il fascicolo passa al vaglio del giudice delle indagini preliminari per eventuali opposizioni o per l'archiviazione definitiva.

Giovanna Pedretti morta per annegamento, l'autopsia: ferite su polsi, braccia, collo e gamba sono superficiali

Giovanna Pedretti, inchiesta per istigazione al suicidio: «Uccisa dalla gogna del web». La figlia contro Selvaggia Lucarelli

«Nessuno dei comportamenti tenuti da terzi - spiega il procuratore Maurizio Romanelli in una nota -, intervenuti a vario titolo nella presente vicenda, è in alcun modo qualificabile come fatto penalmente rilevante riconducibile alle ipotesi di determinazione al suicidio, rafforzamento al proposito di suicidio, rafforzamento o agevolazione». E per questo è stata richiesta l'archiviazione. Dopo la morte di Giovanna Pedretti, a lungo la pizzerie Le Vignole che gestiva insieme alla figlia e al marito è rimasta chiusa. Ha riaperto a metà aprile solo come locale da asporto con un nuovo nome, pizzeria dal Nello.