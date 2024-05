MIRANO - Quasi 20mila persone per vedere il Giro d’Italia. Peccato che uno spot Rai abbia “oscurato” Mirano proprio sul più bello, durante il passaggio in centro. I miranesi non l’hanno persa bene, anche perché per far passare la tappa in città il Comune ha sborsato 10mila euro. Non una cifra monstre, per carità, ma almeno un po’ di visibilità i miranesi speravano di averla.

«Un certo dispiacere nell’aver saputo che proprio nel momento del passaggio del giro nel centro storico in tv abbiano mandato la pubblicità», commenta il sindaco Tiziano Baggio, sottolineando come è stato vanificato un aspetto mediatico certamente importante per una città che ha investito anche per un ritorno d'immagine nazionale non secondario. «Mi sento di usare proprio una metafora ciclistica: cadi, ti rialzi e vai avanti - osserva amareggiato Baggio - Così faremo noi, sperando che il prossimo anno faremo meglio. Quello che conta ora è che il rosa ha unito tutta la città, tirando fuori il meglio da ciascuno di noi». La tappa numero 18 del Giro d’Italia, in ogni caso, ha attraversato un centro storico vestito di rosa. Un giovedì impeccabile anche dal punto di vista metereologico che ha regalato, infatti, una giornata perfetta.



LA GIORNATA

Un'attesa che ha richiamato in piazza Martiri della Libertà e lungo tutto il passaggio del giro circa 20mila persone. «Non abbiamo mai visto una partecipazione del genere, solo nelle tappe di arrivo e partenza abbiamo un’accoglienza simile», commenta lo speaker della Carovana del Giro che si è trattenuta in centro per circa mezz’ora. L’amministrazione aveva iniziato già nelle settimane precedenti ad addobbare il centro e le vie principali con decorazioni rosa per richiamare proprio i colori della manifestazione, innescando un tam-tam che ha coinvolto esercenti, commercianti e tanti cittadini che hanno voluto allestire con fiocchi e palloncini le loro case per salutare gli sportivi di passaggio. Piazza Martiri, Scaltenigo e Ballò, questi i punti toccati dai ciclisti che hanno sfrecciato per la città di Mirano con la gioia e l'euforia che da sempre contraddistinguono questa competizione nazionale. La città di Mirano ha risposto con grande entusiasmo alle iniziative proposte dall’amministrazione del sindaco Tiziano Baggio e si è innescato un meccanismo virtuoso che ha coinvolto tutti. Anche il Comune ha aperto le porte ai cittadini che potevano entrare e godere della visuale delle finestre della casa comunale. Ma la maggior parte degli spettatori ha animato la piazza e le vie attigue. Tutti avevano qualcosa di rosa, una maglietta, una fascia, un cappellino. Tutti hanno preso parte alla festa. Dal palco di Radio Company la speaker ha annunciato a mano a mano che passavano le ore la posizione dei ciclisti, fino a quando intorno alle 16.30 è comparso l’elicottero a segnalare che il Giro stava arrivando. Tra urla festanti e bandierine svolazzanti Mirano ha salutato il Giro d’Italia.



L’IMPEGNO

«Grande dispiegamento delle forze dell’ordine che hanno mostrato professionalità e prontezza, li ringrazio per il supporto e la collaborazione di queste lunghe settimane e in particolar modo nella giornata di oggi. Voglio ringraziare le frazioni di Ballò e Scaltenigo, e tutti i residenti che hanno lavorato in queste settimane, mostrando una partecipazione straordinaria a questo evento, organizzando allestimenti e intrattenimento che mi hanno commossa». commenta la vicesindaco Maria Giovanna Boldrin. «UCI Mirano si è occupata di tutta l’organizzazione insieme a noi. Abbiamo fatto un accordo per circa 10.000 euro, attraverso una delibera. UCI poi ha effettuato una raccolta sponsor che ci ha permesso di realizzare i vari eventi che si sono svolti in queste settimane. Molte delle cose proposte sono state a costo zero, a parte la gara ciclistica femminile il “Gran Premio Città di Mirano” e tutte le attività relative alla giornata di passaggio del giro. Senza gli sponsor non saremmo stati in grado di proporre una manifestazione del genere» spiega Baggio.