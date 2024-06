BOLDARA - Si taglia la mano mentre armeggia con la sega circolare: grave un uomo di Gruaro. È successo l' altro pomeriggio a Boldara. Vittima un quarantenne di origine kosovara che ora si trova all'ospedale di Verona dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L'incidente è accaduto l'altro giorno a casa dell'uomo in cui convive con la famiglia.

L'incidente

L'uomo, padre di due ragazzi, era impegnato nel taglio di alcuni pezzi di legna. Aveva spento la sega circolare per fare alcune faccende. Quando è tornato si stava preparando per segare dei pezzi di legno e non trovarsi così impreparato alla stagione più fredda. Pare che in quel momento un familiare inavvertitamente abbia azionato la sega proprio mentre il 40enne aveva la mano appoggiata. In un attimo il padre di famiglia si è ritrovato con l'arto tranciato. Le urla hanno allarmato la moglie che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem con l'ambulanza. I quarantenne è stato portato subito alla pronto soccorso di Portogruaro dopo aver raccolto la mano. Dopo la prima sommaria diagnostica per lui si è reso necessario l'immediato trasferimento all'ospedale di Verona, attrezzato per questi traumi. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di riattaccargli la mano. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se l'operazione sia riuscita.