PADOVA - «Penso sempre e soltanto a mio figlio» ripete come un mantra, dietro alle sbarre di una cella della casa circondariale Due Palazzi di Padova, Andrea Favero di 38 anni. È lui il presunto assassino di Giada Zanola, 33 anni, mamma del suo bambino di appena tre anni. Il camionista è recluso dalle prime ore del mattino del 30 maggio quando il pubblico ministero Giorgio Falcone, titolare delle indagini, ha messo la firma sul fermo di indiziato di delitto. Favero, residente a Vigonza un comune di 23 mila anime alle porte della città, nei primi concitati momenti del suo arresto è stato affiancato dalla legale d’ufficio Laura Trevisan del foro di Padova. L’avvocata lo ha difeso anche davanti al Gip Laura Alcaro, durante l’interrogatorio di garanzia avvenuto in carcere, dove l’autotrasportatore si è avvalso della facoltà di non rispondere. E sempre la legale ha nominato il professore Guido Pelletti dell’Università di Bologna, come medico legale per assistere all’autopsia sul corpo di Giada. Ma nel tardo pomeriggio del 31 maggio, Favero ha deciso di cambiare legale e di nominare un avvocato di fiducia. Ed è subentrato Marco Marcelli del foro di Venezia.

Andrea Favero ha chiesto del figlio

Il nuovo legale è andato al Due Palazzi a fare visita al suo assistito: «È molto provato, è una persona sotto choc» ha raccontato Marcelli. «Nel tempo in cui sono stato con lui ha chiesto sempre del figlio. È il suo unico pensiero, sapere come sta il suo bambino. È anche molto dispiaciuto per tutto quello che è accaduto. Non si dà pace per quanto è successo a Giada» ha poi ripreso l’avvocato. Il camionista al legale ha poi raccontato quanto detto alla polizia davanti al magistrato: «Ricordo che eravamo a casa, poi però abbiamo cominciato a litigare e Giada si è allontanata a piedi verso il cavalcavia che dista circa un chilometro da casa. Io ho preso l'auto e l'ho seguita raggiungendola dopo pochi metri e facendola salire per portarla a casa. Continuavamo a litigare, mi sbraitava addosso come spesso ultimamente faceva dicendo che mi avrebbe tolto il bambino. A quel punto ricordo che siamo scesi dall'auto. Non ricordo se siamo saliti sul gradino della ringhiera che si affaccia sull'autostrada». L’avvocato Marcelli ha poi sottolineato: «Favero ha provato a ricostruire quanto accaduto, ma la verità è che non ricorda. Ripeto è una persona sotto choc. Dovrò incontrarlo altre volte e studiare bene il caso». E del resto, sempre agli inquirenti, il camionista ha anche dichiarato: «Io non ho memoria precisa di come siano andati i fatti ho come un vuoto e non riesco a mentalizzare la scena».

Il movente del delitto

Anche nell’interrogatorio, che poi ha portato al suo fermo, il 38enne di Vigonza ha sempre ricordato suo figlio: «Il mio bambino è la mia ragione di vita e sono io ad occuparmi di lui dato che la madre se ne occupava ben poco». Un’accusa lanciata a Giada che per gli investigatori, insieme al tradimento, è il movente del delitto. Così quel martedì sera Favero avrebbe ucciso la madre di suo figlio, gettandola giù dal cavalcavia sopra l’autostrada A4 e facendola cadere sulla corsia di sorpasso direzione Ovest Venezia-Padova. La 33enne bresciana è stata falciata dai veicoli in transito ed è morta sul colpo. «È fondamentale - ha concluso l’avvocato Marcelli - attendere l’esito dell’autopsia per capire veramente come è andata e riuscire a ricostruire il tutto. Attualmente il mio assistito non ricorda quanto è accaduto e come detto è una persona molto provata e sotto choc».

Il funerale di Giada Zanola

Intanto il giorno dei funerali di Giada Zanola sarà lutto cittadino a Vigonza. Una scelta fortemente voluta dal sindaco Gianmaria Boscaro, prima ancora del via libera ufficiale per la celebrazione delle esequie, per dare un segnale forte di vicinanza, a nome dell’intera comunità vigontina, alla famiglia della 33enne. Una data certa per l’ultimo saluto ancora non c’è. La si saprà probabilmente all’inizio della prossima settimana. E resta dunque da capire anche dove sarà celebrato il funerale: con buona probabilità sarà a Brescia, città d’origine della giovane donna dove risiedono il padre, il fratello e la sorella.