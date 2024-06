VENEZIA - “A volte ritornano”: quella dei finti sordi sembrava una piaga ormai debellata a Venezia ma, come la città lagunare sa da secoli, basta poco per far proliferare un’epidemia; e così, oltre ai sempreverdi borseggiatori e gli “scatolettisti”, di nuovo alla ribalta con alterne fortune sui ponti, sono ricomparsi anche i finti sordi che truffano i turisti all’interno delle chiese.

LO STRATAGEMMA

Il “metodo di lavoro” dei truffatori è semplice e ben congegnato. Di solito agiscono in due, posizionandosi all’interno della chiesa e prendendo di mira i turisti. Li approcciano fingendo di essere sordi e mostrando una cartellina sulla quale, allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alla truffa, campeggia la bandiera dell’Unione Europea. Spiegano che stanno raccogliendo offerte per costruire un centro per i sordi o per altri progetti benefici, del tutto fasulli. Quando la “preda” fa comparire il portafogli, uno dei due abilmente sfila tutti i soldi, spesso utilizzando proprio la cartellina per nascondere il gioco di mani. Dopodiché si dileguano, rapidissimi, prima che il turista sia in grado di realizzare la truffa o che qualcuno riesca a fermarli.