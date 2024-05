Mostra del cinema, l'attrice Isabelle Huppert sarà la presidente della Giuria

VENEZIA - Sarà l'attrice francese Isabelle Huppert a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, dal 28 agosto al 7 settembre.

«Isabelle Huppert - commenta Barbera - è un'immensa attrice, esigente, curiosa e di grande generosità. Musa di numerosi grandi cineasti, non si è mai neppure sottratta all'invito di giovani o meno famosi registi che hanno visto in lei l'interprete ideale delle loro storie. La sua enorme disponibilità a mettersi costantemente in gioco, segno della sua non comune intelligenza, unitamente alla capacità di guardare al cinema al di là dei confini geografici e mentali, ne fanno un ideale Presidente di Giuria in un festival aperto al mondo intero quale è la Mostra del Cinema di Venezia. Le siamo molto grati per aver accettato l'incarico, consapevoli dei numerosi impegni al cinema e in teatro cui deve far fronte nei prossimi mesi». La Giuria internazionale di Venezia 81, presieduta da Isabelle Huppert, sarà composta da un massimo di 9 personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi, è chiamata a scegliere i lungometraggi in Concorso ai quali saranno assegnati i premi ufficiali. La premiazione avrà luogo nella serata conclusiva della prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.