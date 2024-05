VERONA - Federica Pellegrini, l'album del battesimo di Matilde: spunta "l'incidente" con la torta. Poi il commento dei fan: «Brava Divina». Ieri, domenica 26 maggio, la camionessa di Spinea ha festeggiato il battesimo della piccola Matilde, nata lo scorso 3 gennaio. Con lei il marito Matteo Giunta e tutta la sua famiglia.

Oggi, la Divina ha condiviso con i follower l'album del giorno speciale, dedicando un messaggio d'amore di Madre Teresa di Calcutta alla figlioletta: «I figli sono come gli aquiloni.

Insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo, insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno, insegnerai a vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto».

Poi, Fede ha fatto sorridere i fan con un commento spiritoso su marito e figlia: «E poi c’è… Mio marito con il cero e mia figlia con il piede nella torta… Ma questa è un'altra storia». Nella gallery infatti spunta la foto di Matteo con il cero in mano e di Matilde con il piedino nella torta».

COMMENTI SOCIAL

Immediati i messaggi di auguri dei fan, che commentano anche l'outfit casual total white scelto da Fede: «Lezione di classe della Divina che per battesimi/comunioni/cresime si vestono in modo appariscente». E ancora: «La dea Federica campionessa di nuoto e di stile». Boom di like.