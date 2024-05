Autista Actv picchiato a Noale, ore contate per la banda: le telecamere avrebbero individuato una persona

MESTRE - I componenti della banda che domenica mattina ha aggredito un autista Actv a Noale, mandandolo all'ospedale, potrebbero avere le ore contate.



LE INDAGINI

I carabinieri della compagnia di Scorzé sono al lavoro sulle immagini delle telecamere e sulle riprese effettuate col cellulare da alcuni passeggeri presenti all'interno del mezzo e potrebbero aver identificato una persona.

Il condizionale è d'obbligo ma, se confermato, potrebbe trattarsi di un volto già noto alle forze dell'ordine. Il gruppo, composto da una decina di giovani ventenni, era salito sul bus della linea 5 che da Noale porta a Venezia, sulla prima corsa delle 4.40. Probabilmente erano di ritorno dalla vicina discoteca e, forse, alterati: subito hanno preso di mira l'autista insultandolo e, frustrati dalla mancata risposta della loro vittima, hanno distrutto la porta di vetro della zona guida e gli hanno sferrato dei pugni in volto, mentre si trovava alla guida del mezzo. Dopo una breve perdita di conoscenza, l'autista era riuscito a fermare l'autobus; i ragazzi erano fuggiti su una macchina che li attendeva. Per lui dieci giorni di prognosi e la paura di tornare in servizio.



LE REAZIONI

«Condanniamo con fermezza il fatto - scrive in una nota Giovanni Seno, Ad di Actv - che ha carattere delinquenziale e poco ha a che fare con il servizio di trasporto pubblico. Come azienda siamo a disposizione delle forze dell'ordine per collaborare pienamente all'individuazione dei colpevoli. Per la normativa esistente non possiamo intervenire nella eventuale causa che sarà promossa dal nostro conducente a cui auguriamo piena e veloce guarigione e che aspettiamo a braccia aperte. Tali comportamenti sono non tanto e non solo da condannare ma andrebbero analizzati alla luce di una diffusa crisi dell'istituto della famiglia che troppo spesso abdica il proprio ruolo di educazione morale e valoriale dei figli». Damiano Rigon, coordinatore circolo mobilità e trasporti per Fratelli d'Italia, propone di «chiudere più ermeticamente le cabine e fornire una copertura assicurativa al personale aggredito, in modo che i costi legali siano a carico dell'azienda. Così i lavoratori sarebbero anche più propensi a denunciare. C'è da capire se Actv intende sporgere denuncia per interruzione di pubblico servizio». Marino De Terlizzi, segretario generale aggiunto Fit Cisl Veneto, chiede «un maggiore impiego dei vigilantes nei depositi periferici e nei momenti più critici della giornata, come all'inizio e alla fine dei servizi. Chiediamo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di attivare degli incontri con la direzione Actv». Secondo Riccardo Ruzzon, sindacalista Uiltrasporti Venezia, «quello delle aggressioni è un problema che riguarda tutto il personale frontline, con aggressioni praticamente all'ordine del giorno verso lavoratori dei trasporti ma anche della sanità. Come Uil solleciteremo al prefetto l'apertura di un tavolo con dirigenti aziendali e parti sociali. Bisogna sensibilizzare le aziende, non solo i lavoratori».