Un'operazione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia ha portato al sequestro di tre Katane e di circa 7 grammi di droga tra Mestre e il centro storico di Venezia.

Katane nascoste a Mestre

Nel corso di un servizio di controllo del territorio a Mestre, una pattuglia dei Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego ha sottoposto a controllo un'autovettura con a bordo un cittadino moldavo. L'atteggiamento nervoso e evasivo del conducente, già noto alle forze dell'ordine, ha insospettito i militari che hanno proceduto a un'ispezione più accurata del veicolo. Nascoste tra i sedili, sono state rinvenute tre Katane giapponesi con lame affilate e punte acuminate di dimensioni rispettivamente pari a 47 cm, 73 cm e 96 cm.

Spade sequestrate e uomo denunciato

Non potendo fornire una valida giustificazione per il possesso e il trasporto delle armi, le Katane sono state immediatamente sequestrate. Il quarantenne moldavo è stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il reato di porto abusivo di armi.

Droga sequestrata in centro storico a Venezia

Sempre nel corso delle stesse operazioni, un cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia è stato denunciato per spaccio di stupefacenti. L'uomo, "operativo" tra le zone di Strada Nova e il Ponte dei Tre Archi a Venezia, è stato sorpreso in possesso di circa 3 grammi di marijuana e 8 dosi di cocaina per un totale di circa 4 grammi.