Continua l'impennata di contagi in Veneto: 1.947 nuovi infetti rispetto a ieri sera. E sette vittime Il bollettino

Coronavirus in Veneto, crescono ancora i contagi: il bollettino di venerdì 30 ottobre 2020. Sono 1.947 i nuovi infetti da Covid rispetto al report regionale delle 17 di ieri sera. Sono inoltre sette le vittime del virus nella notte (il totale dei decessi è di 2.388 persone). I positivi da inizio pandemia nella nostra regione ssalgono quindi a quota 54.256, gli attualmente positivi sono 26.547. Sono attualmente 17.597 i cittadini in isolamento domiciliare.

Terapie intensive e ricoveri

I pazienti ricoverati negli ospedali del Veneto sono oggi 876 in area non critica - ci si avvicina sempre di più, quindi, alla soglia dei 900 che porterà il Veneto in terza fase con la riattivazione dei Covid Center, come ha spiegato oggi il governatore Luca Zaia - mentre sono 112 quelli ricoverati nelle terapie intensive.

Contagio nelle province

Record a Treviso, con 449 nuovi casi di contagio da Coronavirus, segue Vicenza con 388, Padova con 334, Verona con 324, Venezia con 244, Rovigo con 104 e Belluno con 63.



IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

Covid, contagio nelle 24 ore

Altro balzo di contagi da coronavirus in Veneto: per la prima volta sono stati superati i 3.000 casi di positività in un solo giorno, per l'esattezza 3.012. Il numero totale di infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 54.256. Si contano anche 17 vittime, per un dato complessivo di 2.388 morti dall'inizio dell'epidemia. Nelle terapie intensive ora vi sono 122 malati, 20 più di ieri, mentre i ricoveri nei reparti non critici sono 877 (+18).

Del totale di 877 ricoverati in area non critica i negativizzati sono 100, mentre sono solo 5 tra i 122 malati in intensiva. I soggetti in isolamento domiciliare salgono a 17.597 (+679), dei quali 7.997 positivi. Dall'inizio dell'emergenza le persone che hanno contratto il SarsCov 2 e si sono poi negativizzate sono 25.321. I positivi attuali nella regione sono 26.547.

