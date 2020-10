Zaia in diretta oggi: «Il 98% dei positivi a domicilio in Veneto è asintomatico. Si entra nella fase 3 ma le terapie intensive non hanno la curva di marzo». Pronti 10 Covid Center

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 30 ottobre 2020 dalla sede della Protezione Civile di Marghera. L'impennata di contagi da Covid nei giorni scorsi in Veneto e Friuli è preoccupante, oramai è scontata la riapertura dei 10 Covid Center della regione, visto che i ricoverati, a ieri, sfioravano la soglia dei 900, oltre la quale per legge è necessario riaprire i centri. Oggi il governatore del Veneto dà gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia e sulle misure che verranno adottate per contrastarla.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Oltre 2 milioni e 300mila tamponi fatti da inizio pandemia. 54256 positivi, oggi 26547 attualmente positivi, nelle ultime 24 3012 nuovi infetti, in isolamento 17597, ricoverati 877, terapia intensive 122 (+20), totale dei decessi 2388.

Virus, gli asintomatici



Il 98% dei positivi a domicilio in Veneto è asintomatico. Questo spiega l'andamento del virus in questo momento: il contagio cresce in modo esponenziale ma dobbiamo considerare l'alta quota di postivi che noi intercettiamo con i tamponi (a marzo trovavamo il doppio dei positivi rispetto ai tamponi fatti), e la maggioranza sono asintomatici.

Veneto, terza fase



Andiamo in terza fase, con i Covid Center, domani o dopodomani, con 900 ricoverati - purtroppo secondo la curva, stasera li supereremo. Il trend dice che il contagio riprende la curva che avevamo a marzo, nei ricoveri in area non critica. Le terapie intensive crescono, ancora non sono con una curva impressionante, ma non hanno la tendenza di marzo. Non sto dicendo che stia andando bene, siamo preoccupati, ora dobbiamo capire quando la curva tornerà a scendere.

Covid Center in Veneto



Stamani abbiamo parlato dei Covid Center, capisco le ansie, ma noi non abbiamo alternative. Non possiamo distribuire questi pazienti in tutti gli ospedali eprché sono pazienti infettanti: dobbiamo mantenere degli ospedali "puliti". I nostri Covid Center sono in totale 10. Li stiamo attrezzando per far sì che vi siano i punti di riferimento provinciali per il Covid. Abbiamo in totale mille terapie intensive fisiche, con i respiratori installati.

Mascherine



Zaia ha ribadito non solo l'importanza dell'uso delle mascherine ma ha nuovamente mostrato come indossarla correttamente. «Il sacrificio della mascherina non è un sacrificio insormontabile - ha detto il presidente - faccio appello al senso civico dei cittadini. Adesso dobbiamo uscirne da questa situazione che ci penalizza dal punto di vista ospedaliero ma anche sociale ed economico. Le attività in crisi in Veneto appartengono a cittadini appassionati al loro lavoro, che fanno economia, ma non sono le attività di miliardari. Il mio pensiero va a loro».

Direttori delle Ulss in scadenza

A fine anno scadono tutte le posizioni dei direttori della Sanità, se avremo la possibilità faremo le nuove nomine, se saremo ancora in difficoltà non escludo una proroga: mi pare una posizione di buonsenso. Non vedo alcun problema a lavorare qualche mese in più con loro, per il bene della Sanità del Veneto.

Io penso che siano sondaggi che lasciano il tempo che trovano, ringrazio ovviamente tutti quelli che si adoperano per farli, ma non mi interessano perché io sono qua edi qua non mi muovo. Anzi, questi sondaggi mi penalizzano perché mi rendono più difficile il lavoro e il rapporto con le istituzioni. Inoltre la rilevazione deve essere fatta in un momento di stabilità, e non è questo il momento nel nostro Paese.

