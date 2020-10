Coronavirus Veneto, 1.472 casi e un morto nella notte. Aumentano i ricoveri, terapie intensive sopra soglia 100 Bollettino

Coronavirus in Veneto: sono 1.472 i nuovi casi di contagio nel bollettino delle 8 di Azienda Zero di oggi 29 ottobre rispetto al rilevamento di ieri pomeriggio alle 17, e una persona deceduta. La provincia più colpita Padova +329, seguita da Treviso +322, Vicenza +303, Venezia +210 e Verona +200. Le persone attualmente positive salgono quindi a 23.606. Le persone ricoverate in ospedale mantengono il loro trend di crescita e hanno raggiunto quota 859, delle quali 759 positive. Ricordiamo che secondo il piano di Sanità della Regione Veneto superati i 900 ricoverati si aprono i dieci Covid Center. Le pazienti in terapia intensiva sono 102, dei quali 92 positivi.

In isolamento ci sono invece in Veneto 16.918 persone, delle quali 601 presentano i sintomi del Covid- 19

