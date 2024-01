Dal Coronavirus al Rubulavirus, i 10 virus sorvegliati speciali: «Probabile causa di nuove pandemie». Nel nuovo piano 4 fasi allerta

Sono 10 i virus "sorvegliati speciali" perché indicati dall'Oms come «a maggiore potenziale pandemico».

Virus sorvegliati speciali, quali sono

Dieci sono i gruppi di virus noti con potenziale epidemico e pandemico citati come esempio dall'Oms:

Adenovirus

Coronavirus

Enterovirus

Henipavirus

Orthomyxovirus

Orthopoxvirus

Paramyxovirus

Respirovirus

Rhinovirus

Rubulavirus

Per vari di questi, ad alto tasso di mortalità, non sono attualmente disponibili vaccini o terapie.

Il piano pandemico

«La realizzazione di un piano per la preparazione e risposta a potenziali pandemie - si legge nella bozza del documento - rappresenta una sfida importante che affonda le sue radici nell'impossibilità di prevedere quando, da che origine e quale tipo di patogeno respiratorio potrà essere responsabile della prossima pandemia».

L'Oms, nel documento Pret, propone degli esempi di patogeni che includono unicamente famiglie virali a trasmissione respiratoria ritenute a maggiore potenziale pandemico. La maggior parte delle classi di microbi, si sottolinea, «può evolversi o essere manipolata in modo da causare un rischio catastrofico per l'uomo, tuttavia, i virus, in particolare quelli a Rna, sono i microrganismi che, possedendo una maggiore capacità di mutabilità genetica, possono evadere più facilmente un farmaco o un vaccino, e hanno una maggiore possibilità di diffusione e patogenicità. Questo rende i virus ad Rna la causa più probabile di una pandemia».

Le 4 fasi di allerta

Nel Piano si identificano inoltre 4 fasi per severità di impatto della malattia in caso di patogeno respiratorio a trasmissione aerea e/o droplets, con esempi di raccomandazioni sull'uso di interventi non farmacologici per ciascuno stadio.