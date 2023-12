Covid, quali sono i sintomi della variante Eris? Quali sono i vaccini disponibili? Chi deve farlo? Domande e risposte

Per qualcuno la pandemia è solo un ricordo lontano. Eppure il coronavirus continua a diffondersi e l'ultima impennata di casi ne è la dimostrazione. La causa sono le mutazioni del virus: l'ultima variante è Eris (EG.5), che sta costringendo al letto migliaia di italiani. Rispetto agli anni passati è molto più difficile dare una stima di quanto profonda sia la penetrazione della variante nel nostro Paese, poiché l'infezione viene sottovalutata. I numeri comunque dicono che nelle ultime tre settimane i contagi settimanali sono quasi raddoppiati (+94,3%), crescono i ricoveri in area medica (+58,1%) e in un mese sono stati registrati 881 decessi, quasi raddoppiati e tutti a carico degli over 80. Ma allora bisogna preoccuparsi? E soprattutto, ci si deve vaccinare ancora? Quale sarà il futuro del Covid? Ecco le risposte.