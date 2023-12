TREVISO - Sono oltre 8mila i trevigiani costretti a letto dall’influenza o da sindromi simil-influenzali. Compresi più di 600 bambini con meno di quattro anni. E a questi si aggiunge il ricovero negli ospedali di 198 persone colpite dal Covid: 6 in terapia intensiva e 10 in semi-intensiva. Tra tosse, febbre e mal di gola, da metà novembre la curva dei casi di influenza ha registrato un’impennata. Lo si vede anche nelle scuole: soprattutto tra i più piccoli, le assenze si stanno moltiplicando. E pure nei centri: molti negozi, decimati dalle assenze per malattia, sono stati costretti ad abbassare le saracinesche. Sul fronte Covid, intanto, l’Usl ha riaperto il piano per la riorganizzazione degli ospedali: si valuta la possibilità di riallestire interi settori dedicati per scongiurare il rischio di dover ridurre l’attività quotidiana. L’auspicio è che il picco dell’influenza stagionale e quello del coronavirus non si sovrappongano.